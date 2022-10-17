Головне за ніч: обстріл Миколаївщини та ядерні навчання НАТО

У понеділок, 17 жовтня, НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 17 жовтня. Найголовніше: вночі окупанти дронами обстріляли Миколаївщину та атакували Запоріжжя. Також сьогодні стартують ядерні навчання НАТО.

Обстріл Миколаївщини

У понеділок, 17 жовтня, вночі дрони-камікадзе Shahed-136 влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад на Миколаївщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Атака на Запоріжжя

Вночі, 17 жовтня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У пабліках місцеві повідомили, що 6 ракет, які були випущені в бік Запоріжжя, зірвалися просто в небі.

Офіційного підтвердження вибухів на цей час немає.

Навчання НАТО

У понеділок, 17 жовтня, НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, під час яких до 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Бельгією, Північним морем і Британією.

У навчаннях НАТО візьмуть участь 14 країн. Їх проведення передбачає польоти шести десятків літаків, включно із найсучаснішими винищувачами та американськими дальніми бомбардувальниками B-52, які для цього передислокують із авіабази Майнот у Північній Дакоті.

«Навчання, які триватимуть до 30 жовтня, є звичайними, регулярними навчальними заходами і не пов’язані з будь-якими поточними світовими подіями», – наголосили в НАТО.

Коли Червоний Хрест відвідає Оленівку

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що група з 11 співробітників, включно з лікарем, перебуває на Донеччині та готова відвідати колонію в Оленівці, проте не може туди потрапити.

Організація зазначила, що окрім колонії, де загинули і продовжують утримуватися вцілілі захисники «Азовсталі», місія також готова відвідати полонених українців в інших місцях несвободи на території області. Але це відбудеться тоді, коли будуть гарантії безпеки.

«Інтенсивні бойові дії в цьому районі сьогодні підкреслюють небезпеку, пов’язану з цим, і те, наскільки важко було виконати цю місію. Наша команда була готова місяцями, але до цього дня не має водночас мінімальних гарантій безпеки на місці та місцевого дозволу на проведення візиту», – наголошується в заяві.

Франція передасть Україні системи ППО

Франція надасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale. Про це заявив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню.

«Вони будуть особливо корисні у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями», – сказав міністр.

За словами Лекорню, Франція має в своєму розпорядженні 12 батарей даних ППО, проте поки невідомо, скільки з них направлять Україні. ЗРК Crotale, що вибули зі складу французьких збройних сил, змінять більш сучасні системи ППО Mamba.