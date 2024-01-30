Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото

Генерал натякнув, що продовжує командувати Збройними силами України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після появи новин в мережі про нібито його відставку, відреагував красномовним знімком у себе в Facebook.

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На ній генерал позує з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою – вони знаходяться у робочому кабінеті, жодного підпису Залужний не розмістив. Імовірно, таким чином Головком натякнув, що він продовжує командування військами, розвіявши чутки про своє «звільнення».

Нагадаємо, 29 січня з’явилися чутки про звільнення Залужного з посади головкома. Першим про це повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

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Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.

Раніше американський журнал Newsweek опублікував матеріал, в якому стверджував, що «джерела з українського уряду» нібито повідомили, що військове керівництво звільнять через «розбіжності щодо стратегії наступу» та «незадовільні бойові дії». У Міноборони назвали цю інформацію російською пропагандою, яку активно просувають представники Кремля. Представник міністерства заявив, що між військовим і політичним керівництвом України існує прямий зв'язок.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох генералів, один з яких може стати новим головнокомандувачем ЗСУ в рамках зміни стратегії 2024. У її публікації йдеться про Кирила Буданова, Євгена Мойсюка та Олександра Сирського.