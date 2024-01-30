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Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
Вчора інформпростір вибухнув чутками про нібито звільнення Головкома
фото: zsu.gov.ua

Генерал натякнув, що продовжує командувати Збройними силами України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після появи новин в мережі про нібито його відставку, відреагував красномовним знімком у себе в Facebook.

На ній генерал позує з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою – вони знаходяться у робочому кабінеті, жодного підпису Залужний не розмістив. Імовірно, таким чином Головком натякнув, що він продовжує командування військами, розвіявши чутки про своє «звільнення».

Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото фото 1

Нагадаємо, 29 січня з’явилися чутки про звільнення Залужного з посади головкома. Першим про це повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.

Раніше американський журнал Newsweek опублікував матеріал, в якому  стверджував, що «джерела з українського уряду» нібито повідомили, що військове керівництво звільнять через «розбіжності щодо стратегії наступу» та «незадовільні бойові дії». У Міноборони назвали цю інформацію російською пропагандою, яку активно просувають представники Кремля. Представник міністерства заявив, що між військовим і політичним керівництвом України існує прямий зв'язок.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох генералів, один з яких може стати новим головнокомандувачем ЗСУ в рамках зміни стратегії 2024. У її публікації йдеться про Кирила Буданова, Євгена Мойсюка та Олександра Сирського.

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Теги: звільнення ЗСУ Валерій Залужний

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