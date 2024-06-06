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Переважно без опадів, до 28° тепла: прогноз погоди на 6 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Переважно без опадів, до 28° тепла: прогноз погоди на 6 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Лише у низці областей місцями короткочасні дощі, грози

6 червня у більшості областей опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме до 23-28° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У четвер буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на північному сході країни, вдень і у західних та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12° до 17° тепла. Вдень переважно сягатиме 23-28° тепла. На південному сході вночі очікується 16-21°, вдень – 27-32°. На високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Переважно без опадів, до 28° тепла: прогноз погоди на 6 червня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Опадів переважно не передбачається. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 12° до 17° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та 25-27° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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