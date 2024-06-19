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Невелика хмарність, 32° тепла: прогноз погоди на 19 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Невелика хмарність, 32° тепла: прогноз погоди на 19 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура сягатиме до 27-32° тепла

19 червня опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У середу буде невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15° до 20° тепла. Вдень сягатиме до 27-32° тепла. У Карпатах вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Невелика хмарність, 32° тепла: прогноз погоди на 19 червня фото 1

На Київщині невелика хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-західний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 15° до 20° тепла вночі та 27-32° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та близько 30° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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