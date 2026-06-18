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Перебуваючи у полоні РФ, знущався з українців. СБУ викрила нацгвардійця

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Перебуваючи у полоні РФ, знущався з українців. СБУ викрила нацгвардійця
Під час обшуку за місцем фактичного проживання військового виявлено смартфон із доказами його злочинів
фото: Служба безпеки України

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

Військова контррозвідка Служби безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на старшого стрільця Нацгвардії. За даними слідства, перебуваючи у полоні РФ, він знущався над іншими полоненими українцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, потрапивши у полон до окупантів у червні 2022 року, військовий пішов на співпрацю з ворогом. За це його призначили так званим «завгоспом» другого поверху бараку № 8 у «Калінінській виправній колонії № 27» у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині.

«На «посаді» фігурант жорстоко поводився із іншими військовополоненими. Зокрема, за вказівками загарбників він здійснював на українців регулярний психологічний тиск, погрожував насильством, а також змушував виконувати важкі фізичні навантаження. Встановлено, що через його тортури загинув один полонений український воїн, десятки інших – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2025 року фігуранта було звільнено у межах обміну військовополоненими між Україною та РФ. З того часу правоохоронці зібрали численні покази свідків, з якими фігурант знаходився в російській тюрмі.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання військового виявлено смартфон із доказами його злочинів. На підставі задокументованих фактів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 431 Кримінального кодексу України (насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, Росія з 2014 року систематично катує українських військовополонених і цивільних заручників – задокументовано вже шістсот дев'яносто п'ять форм тортур. За словами Лубінця, з числа верифікованих полонених і заручників, чий статус підтвердили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста або інші джерела, закатовано чотириста шість осіб.

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Теги: СБУ полон військові

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