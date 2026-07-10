Відомий російський комік та путініст відхрестився від РФ

Росіяни обурилися заявою артиста

Російський актор та гуморист Геннадій Хазанов, який був довіреною особою Путіна, назвав батьківщиною іншу країну. Артист покинув РФ та переїхав за кордон. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Геннадій Хазанов нині мешкає в Ізраїлі. За словами коміка, ця країна стала для нього домом. «Ізраїль врятував мені життя, це мій дім», – сказав Хазанов, що обурило росіян.

Про це гуморист заявив під час розповіді про те, як шість років тому російські лікарі «залишили його помирати». На що саме хворів Хазанов, він не розкрив, проте, за його словами, саме в Ізраїлі йому допомогли одужати.

фото: російські ЗМІ

У російських медіа згадали про те, що Геннадій Хазанов продав чотири квартири у Москві та будинок у Підмосков'ї.

Як відомо, Геннадій Хазанов був довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах у 2012 році. Також він підтримав анексію Криму. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Хазанов опублікував у мережі відео, де засудив війну, що не оцінив Кремль. Проте підтримки Україні актор не висловив.

Нагадаємо, російський співак Юрій Лоза поскаржився на зіпсований літній відпочинок у Криму та розповів, чому поки не планує їхати у Керч. Лоза планував поїздку до Криму, але, за словами співака, родичі з Керчі радять йому не їхати на півострів, оскільки останніми днями там лунають вибухи та фіксуються удари ЗСУ по російській військовій, нафтовій і логістичній інфраструктурі.