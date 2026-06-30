У Росії пенсіонер помер у черзі за бензином

Очевидці припускають, що в чоловіка могло зупинитися серце

У російській Карелії на автозаправній станції помер 75-річний чоловік. Пенсіонер стояв у черзі за бензином. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російських пропагандистів.

«Дідусеві було 75 років, і йому не вистачало лише кількох літрів бензину, щоб повністю заправити бак. Тобто пального в баку в нього було ще достатньо. Керівниця (заправки – «Главком») відкотила його автомобіль, потім, здається, заправку закрили й чекали на швидку», – розповів очевидець.

Російське МВС вже підтвердило російським пропагандистам смерть пенсіонера, однак точна причина смерті не розкривається. Очевидці припускають, що в чоловіка могло зупинитися серце.

Нагадаємо, що масовані атаки українських безпілотників спровокували масштабну паливну кризу в Росії, внаслідок якої дефіцит бензину поширився з окупованого Криму на південні регіони, Сибір і навіть Москву.

До слова, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія веде переговори щодо можливого імпорту нафтопродуктів.

Раніше, 28 червня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду з членами уряду, на якій доручив ухвалити системні заходи для стабілізації паливного ринку.