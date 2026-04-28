28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 28 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 квітня у світі відзначають Всесвітній день охорони праці. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Максима і Дади.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 квітня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День охорони праці

Це свято було встановлене в Україні 2006 року і збігається із всесвітньою датою. Метою дня є привернення уваги суспільства та органів влади до проблем безпеки на робочому місці. В умовах воєнного стану це свято набуває особливого значення, оскільки безпека працівників енергетичної, транспортної та промислової сфер є запорукою стійкості всієї держави.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день охорони праці

Міжнародна організація праці (МОП) встановила цей день для просування ідеї гідної та безпечної праці. Щороку обирається ключова тема, яка стосується викликів сучасності – від хімічної безпеки до впливу кліматичних змін на здоров'я працівників.

День біологічного годинника

День біологічного годинника (Biological Clock Day) відзначають 28 квітня. Традиція відзначати це свято родом з США. Історія заснування невідома, але день має велику цінність, змушуючи людей прислухатися до свого організму. День біологічного годинника демонструє складний звʼязок між нашими внутрішніми циркадними ритмами і зовнішнім світом. Це свято підкреслює глибокий вплив нашого біологічного годинника на режим сну, настрій, метаболізм і загальний стан здоров’я, закликаючи до глибшого розуміння і поваги до цих внутрішніх хронометристів.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Максима і Дади

28 квітня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Максима і Дади, які постраждали за віру в IV столітті в римській провінції Нижня Мезія (сучасна територія Болгарії). Максим і Дада були відомими своєю побожністю. Коли під час язичницького свята їх примушували принести жертву ідолам, вони відмовилися, відкрито визнавши себе християнами.

За наказом місцевого правителя Тарквінія їх піддали жорстоким катуванням. Навіть у в’язниці, за переказами, їм з’являлися ангели, зміцнюючи їхній дух. Не зумівши зламати волю святих, язичники стратили їх мечем. Максим і Дада прийняли мученицький вінець, залишившись вірними Христу до кінця.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

якщо день теплий і сонячний – травень буде погідним;

бджоли вилетіли з вуликів – до швидкого і стабільного потепління;

сильні вітри цього дня пророкують прохолодне літо;

багато соку в березах – чекайте на дощове літо.

Історичні події

1563 – Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.

1621 – українські православні священники написали «Протестацію», в якій обґрунтували правомірність відновлення православної ієрархії.

1635 – Укладено воєнний союз між Францією і Швецією.

1709 – Шведські війська Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи рушили на облогу Полтави.

1788 – Меріленд став 7-м штатом США.

1908 – Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).

1919 – Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй.

1943 – у Львові німецька влада оголосила про створення дивізії зброї СС «Галичина».

1952 – Підписанням мирного договору з Японією, завершилася повоєнна окупація країни. СРСР не брав участі в підписанні договору.

1956 – Верховна Рада СРСР зняла з депортованих народів статус спецпоселенців.

1967 – Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) позбавлений прав брати участь у поєдинках у зв'язку з його відмовою служити в армії США.

1988 – Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом Пименом оголосив про повернення церкві культових споруд.

1999 – Конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії.

2000 – Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.

2022 – Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Іменини

День ангела святкують: Максим, Олександр, Віталій, Дмитро, Андрій.