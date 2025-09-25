Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 26 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова
26 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Це свято присвячене вірі та відданості одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова
26 вересня за православним календарем вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, наймолодшим і найулюбленішим учнем. Іван Богослов є автором Євангелія від Івана, а також трьох соборних послань та Книги Одкровення (Апокаліпсиса). Іван Богослов був єдиним з апостолів, хто помер своєю смертю. Його пам'ять вшановують як символ любові, мудрості та вірності Христу.
Молитви дня
О, великий і всехвальний Апостоле і Євангелісте Іване Богослове, вірний обраниче Христовий, наш теплий заступнику і швидкий помічнику! Моли Господа нашого, щоб дарував нам спасіння душі і тіла, щоб просвітив наш розум, зміцнив віру, щоб ми могли жити по Його заповідях. Подаруй нам мир, любов і злагоду в серцях.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.
- Грім цього дня віщує теплу і безсніжну зиму.
- Якщо птахи відлітають у вирій, варто чекати на сувору зиму.
