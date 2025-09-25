Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 26 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова

26 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Це свято присвячене вірі та відданості одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова

Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

26 вересня за православним календарем вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, наймолодшим і найулюбленішим учнем. Іван Богослов є автором Євангелія від Івана, а також трьох соборних послань та Книги Одкровення (Апокаліпсиса). Іван Богослов був єдиним з апостолів, хто помер своєю смертю. Його пам'ять вшановують як символ любові, мудрості та вірності Христу.

Молитви дня

О, великий і всехвальний Апостоле і Євангелісте Іване Богослове, вірний обраниче Христовий, наш теплий заступнику і швидкий помічнику! Моли Господа нашого, щоб дарував нам спасіння душі і тіла, щоб просвітив наш розум, зміцнив віру, щоб ми могли жити по Його заповідях. Подаруй нам мир, любов і злагоду в серцях.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.
  • Грім цього дня віщує теплу і безсніжну зиму.
  • Якщо птахи відлітають у вирій, варто чекати на сувору зиму.

Читайте також:

