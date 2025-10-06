Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 7 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха

7 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Сергія та Вакха. Це свято присвячене вірі та мужності двох римських військових, які прийняли жорстоку смерть за свої християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха

Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

7 жовтня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Сергія та Вакха, які жили у III – на початку IV століття і займали високі військові посади при дворі імператора Максиміана. Вони таємно сповідували християнство.

Коли їхня віра була викрита, Максиміан наказав змусити їх зректися Христа. Після відмови Сергія і Вакха піддали жорстоким тортурам. Вакх не витримав мук і помер, а Сергій після довгих знущань, включно з носінням залізних чобіт із цвяхами, був страчений через усічення голови. За свою непохитну вірність Богові вони були зараховані до лику святих мучеників.

У народі цей день також відомий як «Сергій Житник», оскільки цього дня традиційно завершували збір та сушіння жита.

Молитви дня

О, святі мученики Сергію і Вакху, що за віру Христову кров свою пролили і вінці нетлінні прийняли! До вас ми припадаємо і смиренно молимо: вислухайте нас, грішних, які в скорботах і потребах до вас звертаються. Будьте нам помічниками і захисниками від усіх небезпек, моліть Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам прощення гріхів, зміцнення у вірі та мужність у випробуваннях. Нехай вашими молитвами ми досягнемо Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо багато жолудів на дубах – зима буде м’якою, а наступний рік – урожайним.
  • Вітер дме з півночі – чекайте на потужну і холодну зиму.
  • Якщо на небі мало хмар – зима буде вітряною.
  • Святий Сергій (Житник) закликає: «Прийшов Сергій – прибери житце в комору», що означало завершення хлібних робіт.

Читайте також:

Теги: свята свято релігія православна церква традиції календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня, 00:00
Окупанти засудили на 14 років священника УПЦ МП Костянтина Максимова за шпигунство
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
25 вересня, 12:12
Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2025: традиції та молитва
24 вересня, 22:00
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
12 вересня, 22:00
День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України відзначають сьогодні
В Україні з'явилося нове державне свято
12 вересня, 15:21
Чернівецька філармонія готує реконструкцію зйомки телепередачі «Камертон доброго настрою» на Театральній площі
У Чернівцях відтворять перше виконання легендарної «Червоної рути»
12 вересня, 15:05
Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2025: традиції та молитва
9 вересня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва
Прикордонники попереджають про ускладнення руху на кордоні з Польщею
Прикордонники попереджають про ускладнення руху на кордоні з Польщею
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
Кім розповів, коли Миколаїв буде з водою
Кім розповів, коли Миколаїв буде з водою
У водоймах України мешкають три види раків: які з них занесені до Червоної книги
У водоймах України мешкають три види раків: які з них занесені до Червоної книги
Кліматичні зміни в Україні: екстремальні явища стають частішими
Кліматичні зміни в Україні: екстремальні явища стають частішими

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua