Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва
Свята 7 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха
7 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Сергія та Вакха. Це свято присвячене вірі та мужності двох римських військових, які прийняли жорстоку смерть за свої християнські переконання.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 жовтня 2025 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха
7 жовтня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Сергія та Вакха, які жили у III – на початку IV століття і займали високі військові посади при дворі імператора Максиміана. Вони таємно сповідували християнство.
Коли їхня віра була викрита, Максиміан наказав змусити їх зректися Христа. Після відмови Сергія і Вакха піддали жорстоким тортурам. Вакх не витримав мук і помер, а Сергій після довгих знущань, включно з носінням залізних чобіт із цвяхами, був страчений через усічення голови. За свою непохитну вірність Богові вони були зараховані до лику святих мучеників.
У народі цей день також відомий як «Сергій Житник», оскільки цього дня традиційно завершували збір та сушіння жита.
Молитви дня
О, святі мученики Сергію і Вакху, що за віру Христову кров свою пролили і вінці нетлінні прийняли! До вас ми припадаємо і смиренно молимо: вислухайте нас, грішних, які в скорботах і потребах до вас звертаються. Будьте нам помічниками і захисниками від усіх небезпек, моліть Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам прощення гріхів, зміцнення у вірі та мужність у випробуваннях. Нехай вашими молитвами ми досягнемо Царства Небесного.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо багато жолудів на дубах – зима буде м’якою, а наступний рік – урожайним.
- Вітер дме з півночі – чекайте на потужну і холодну зиму.
- Якщо на небі мало хмар – зима буде вітряною.
- Святий Сергій (Житник) закликає: «Прийшов Сергій – прибери житце в комору», що означало завершення хлібних робіт.
