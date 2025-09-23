Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 24 вересня в церковному календарі – День святої первомучениці та рівноапостольної Текли

24 вересня православна церква вшановує пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли Іконійської. Це свято присвячене її вірі та стійкості, адже вона, відмовившись від мирського життя, присвятила себе Христу і проповідувала Євангеліє.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святої первомучениці та рівноапостольної Текли

Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

24 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Текли Іконійської. За переказами, Текла народилася в заможній родині, але після проповіді апостола Павла прийняла християнство. Вона відмовилася від шлюбу та присвятила себе служінню Христу. За свою віру вона зазнала численних гонінь та випробувань, але, за переказами, щоразу рятувалася завдяки Божій благодаті. Вона продовжила проповідувати Євангеліє та навертати людей до християнства, за що була названа «рівноапостольною».

Молитви дня

О, всехвальна первомученице, рівноапостольна Текло! Ти, що відкинула всі земні блага заради Христа, стань нашою заступницею. Моли Господа Бога, щоб Він дав нам силу віри, терпіння у скорботах і мужність у випробуваннях. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та зла. Допоможи нам іти шляхом спасіння і досягти Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • На дубі багато жолудів – до м'якої зими.
  • На деревах ще багато листя – зима буде пізньою.
  • Якщо гримить грім – зима буде теплою.
  • Бджоли ще літають – осінь буде теплою.
  • Грибів багато – снігу багато.

Читайте також:

