19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 січня у світі відзначають День попкорну. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Макарія Єгипетського, відомого своєю духовною мудрістю та аскетизмом.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День попкорну

19 січня відзначається День попкорну. Це день присвячений одному з найдивовижніших продуктів у природі – попкорну! Попкорн має унікальну здатність буквально вивертатися навиворіт, перетворюючи цільні зерна на смачну закуску.

Батьківщиною повітряної кукурудзи є Америка. Достеменно відомо, що аборигени, які зустрічали Христофора Колумба у 1492 році, вживали попкорн у їжу та робили з нього прикраси. Для них повітряна кукурудза мала також релігійний сенс. Її використовували в ритуалах та за формою кукурудзяного зерна пророкували майбутнє.

В 1630 році про існування попкорну дізналися європейці. Тоді вождь аборигенів Кводекуайн подарував британським колоністам мішок тоді ще невідомих зернят. Вони виявилися повітряною кукурудзою.

Всесвітній день домашнього сиру

Всесвітній день домашнього сиру (World Quark Day) або Всесвітній день кварка відзначається 19 січня, присвячений вшануванню домашньому сиру кисломолочному – універсального та поживного молочного продукту. Цей день заохочує людей відкривати для себе домашній сир і включати його у свій раціон, відзначаючи його користь для здоров’я та кулінарну універсальність.

Кварк (Quark) – це вид свіжого молочного продукту, який є чимось середнім між вершковим сиром та йогуртом. Він походить з Європи і виготовляється шляхом нагрівання кислого молока до згортання, а потім проціджування. Кварк відомий своєю м’якою, кремовою текстурою і є основним продуктом на багатьох європейських кухнях.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Макарія Єгипетського

19 січня православна церква вшановує Макарія Великого – одного з найбільш шанованих пустельників та отців Церкви IV століття. Макарій народився в Єгипті і ще змолоду обрав шлях служіння Богу, усамітнившись у Скитській пустелі.

За переказами, він мав потужний дар зцілення та прозорливості. Преподобний Макарій залишив після себе численні духовні бесіди та молитви, які й досі вважаються класикою християнської аскетики. Його життя – це приклад того, як через смирення та постійну працю над собою людина може досягти неймовірної духовної сили.

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Макарія-веснопоказчика». За погодою 19 січня намагалися визначити, коли прийде тепло:

Яка погода на Макарія, таким буде і весь лютий;

якщо день ясний та сонячний – очікуйте на ранню та теплу весну;

завірюха в цей день віщує, що на Масницю також буде сніжно;

якщо на небі багато зірок – зима ще довго буде утримувати свою потужну владу.

Історичні події

1795 рік – Батавська революція в Голландській республіці завершується проголошенням Батавської республіки;

1825 рік – Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка отримали патент на спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів;

1903 рік – оголошують проведення першої велогонки «Тур де Франс» – найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;

1906 рік – побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу «Шершень»;

1907 рік – у журналі «Вар'єте» з'являються перші рецензії на кінофільми;

1915 рік – француз Георг Клод отримує патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;

1925 рік – спільне засідання ВУАН постановляє організувати Медичний відділ ВУАН;

1938 рік – американська фірма General Motors перша у світі починає серійне виробництво дизельних двигунів;

1946 рік – створюють Союз українців у Великій Британії;

1946 рік – створюють Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу;

1955 рік – президент США Дуайт Ейзенхауер дозволяє уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію;

1963 рік – відбувається перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

1966 рік – Індіра Ганді стає третім прем'єр-міністром Індії;

1978 рік – у Німеччині випускає останній автомобіль «Фольксваген Жук»;

1981 рік – Алжирські угоди вирішують кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані;

2012 рік – ФБР закриває сайт Megaupload;

2014 рік – у Києві на вулиці Грушевського розпочинається збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;

2017 рік – в Україні офіційно з'являється Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Арсеній, Григорій, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.