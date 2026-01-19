Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 19 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 січня у світі відзначають День попкорну. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Макарія Єгипетського, відомого своєю духовною мудрістю та аскетизмом.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День попкорну

19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

19 січня відзначається День попкорну. Це день присвячений одному з найдивовижніших продуктів у природі – попкорну! Попкорн має унікальну здатність буквально вивертатися навиворіт, перетворюючи цільні зерна на смачну закуску.

Батьківщиною повітряної кукурудзи є Америка. Достеменно відомо, що аборигени, які зустрічали Христофора Колумба у 1492 році, вживали попкорн у їжу та робили з нього прикраси. Для них повітряна кукурудза мала також релігійний сенс. Її використовували в ритуалах та за формою кукурудзяного зерна пророкували майбутнє.

В 1630 році про існування попкорну дізналися європейці. Тоді вождь аборигенів Кводекуайн подарував британським колоністам мішок тоді ще невідомих зернят. Вони виявилися повітряною кукурудзою.

Всесвітній день домашнього сиру

19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день домашнього сиру (World Quark Day) або Всесвітній день кварка відзначається 19 січня, присвячений вшануванню домашньому сиру кисломолочному – універсального та поживного молочного продукту. Цей день заохочує людей відкривати для себе домашній сир і включати його у свій раціон, відзначаючи його користь для здоров’я та кулінарну універсальність.

Кварк (Quark) – це вид свіжого молочного продукту, який є чимось середнім між вершковим сиром та йогуртом. Він походить з Європи і виготовляється шляхом нагрівання кислого молока до згортання, а потім проціджування. Кварк відомий своєю м’якою, кремовою текстурою і є основним продуктом на багатьох європейських кухнях.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Макарія Єгипетського

19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

19 січня православна церква вшановує Макарія Великого – одного з найбільш шанованих пустельників та отців Церкви IV століття. Макарій народився в Єгипті і ще змолоду обрав шлях служіння Богу, усамітнившись у Скитській пустелі.

За переказами, він мав потужний дар зцілення та прозорливості. Преподобний Макарій залишив після себе численні духовні бесіди та молитви, які й досі вважаються класикою християнської аскетики. Його життя – це приклад того, як через смирення та постійну працю над собою людина може досягти неймовірної духовної сили.

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Макарія-веснопоказчика». За погодою 19 січня намагалися визначити, коли прийде тепло:

  • Яка погода на Макарія, таким буде і весь лютий;
  • якщо день ясний та сонячний – очікуйте на ранню та теплу весну;
  • завірюха в цей день віщує, що на Масницю також буде сніжно;
  • якщо на небі багато зірок – зима ще довго буде утримувати свою потужну владу.

Історичні події

  • 1795 рік – Батавська революція в Голландській республіці завершується проголошенням Батавської республіки;
  • 1825 рік – Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка отримали патент на спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів;
  • 1903 рік – оголошують проведення першої велогонки «Тур де Франс» – найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;
  • 1906 рік – побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу «Шершень»;
  • 1907 рік – у журналі «Вар'єте» з'являються перші рецензії на кінофільми;
  • 1915 рік – француз Георг Клод отримує патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;
  • 1925 рік – спільне засідання ВУАН постановляє організувати Медичний відділ ВУАН;
  • 1938 рік – американська фірма General Motors перша у світі починає серійне виробництво дизельних двигунів;
  • 1946 рік – створюють Союз українців у Великій Британії;
  • 1946 рік – створюють Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу;
  • 1955 рік – президент США Дуайт Ейзенхауер дозволяє уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію;
  • 1963 рік – відбувається перший виступ групи The Beatles на телебаченні;
  • 1966 рік – Індіра Ганді стає третім прем'єр-міністром Індії;
  • 1978 рік – у Німеччині випускає останній автомобіль «Фольксваген Жук»;
  • 1981 рік – Алжирські угоди вирішують кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані;
  • 2012 рік – ФБР закриває сайт Megaupload;
  • 2014 рік – у Києві на вулиці Грушевського розпочинається збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;
  • 2017 рік – в Україні офіційно з'являється Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Арсеній, Григорій, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.

Читайте також:

Теги: календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 грудня – Різдво Христове
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 2025, 12:25
У Карпатах зросла вартість оренди житла, яке можна винайняти на добу
Напередодні новорічних свят зросла оренда житла у Карпатах. Які курорти найдорожчі
23 грудня, 2025, 19:18
Яке релігійне свято відзначається 25 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 грудня 2025: традиції та молитва
24 грудня, 2025, 22:00
Новорічний салют в Окленді
Світ святкує Новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
31 грудня, 2025, 19:59
Яке релігійне свято відзначається 5 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 січня 2026: традиції та молитва
4 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
8 сiчня, 22:00
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 сiчня, 00:00
Німецьке видання Bild розкритикувало офіційне різдвяне привітання Білого дому
Ніби на похорон: різдвяна листівка Трампа та Меланії засмутила американців
25 грудня, 2025, 08:56
6 січня – Хрещення Господнє
Водохреще-2026: як святкують кияни (фото, відео)
6 сiчня, 09:43

Суспільство

19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 19 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 січня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 19 – 25 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 19 – 25 січня 2026 року
Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги
Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги
Кулеба заликав бізнес долучитись до Пунктів незламності
Кулеба заликав бізнес долучитись до Пунктів незламності
Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня
Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua