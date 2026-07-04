День незалежності США: чому майже біля кожного будинку майорить американський прапор

Прапор, який став частиною повсякденного життя американців

Попри поширений міф, жоден закон США не зобов'язує громадян встановлювати прапор біля свого будинку

4 липня Сполучені Штати відзначають День незалежності – головне державне свято країни. Цього року американці святкують 250-річчя ухвалення Декларації незалежності, яка започаткувала історію сучасної американської держави.

До святкування 250-річчя незалежності США «Главком» представляє тематичну серію матеріалів про країну, що протягом століть формувала світові політичні, економічні та технологічні тенденції.

У попередніх публікаціях ми розповідали, як Сполучені Штати стали одним зі світових лідерів, які винаходи подарували світу та чому в американських передмістях майже не будують високих парканів. Цей матеріал серії присвячений ще одному впізнаваному символу США – державному прапору. Чому американці вивішують його біля своїх будинків, коли зародилася ця традиція і що вона означає для суспільства, пояснює «Главком».

Однією з перших деталей, яку помічають майже всі іноземці під час подорожі Америкою, є величезна кількість державних прапорів. Вони майорять біля приватних будинків, офісів, магазинів, шкіл, церков, автосалонів і навіть фермерських господарств.

На відміну від більшості європейських країн, де державний прапор переважно можна побачити на адміністративних будівлях або під час офіційних свят, у США він давно став невід'ємною частиною повсякденного життя.

Від символу революції до символу нації

Перший офіційний прапор Сполучених Штатів Континентальний конгрес затвердив 14 червня 1777 року, майже через рік після ухвалення Декларації незалежності.

Саме тому щороку в США окремо відзначають День прапора (Flag Day). Перші десятиліття існування держави прапор переважно використовували військові та державні установи. Однак його значення суттєво змінилося під час Громадянської війни 1861–1865 років.

Після нападу конфедератів на форт Самтер прапор став символом збереження єдності країни. Президент Авраам Лінкольн зробив боротьбу за Союз головною метою війни, а після перемоги Півночі американський прапор почали сприймати як символ неподільності держави.

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Саме тоді сформувалося ставлення до прапора як до одного з головних символів американської нації.

Патріотизм без примусу

Для багатьох американців прапор є не лише державною символікою, а й знаком поваги до історії країни, Конституції, військових, ветеранів та людей, які працюють на благо держави. Тому його вивішують не тільки на День незалежності.

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Прапори масово з'являються під час Дня пам'яті (Memorial Day), Дня ветеранів (Veterans Day), Дня прапора, президентських інавгурацій та інших державних подій. Водночас мільйони американських родин залишають прапор біля своїх будинків упродовж усього року.

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Чи існує обов'язок вивішувати прапор?

Попри поширений міф, жоден закон США не зобов'язує громадян встановлювати прапор біля свого будинку. У 1942 році Конгрес ухвалив Кодекс прапора США (U.S. Flag Code), який визначає правила шанобливого поводження з державним символом.

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Документ пояснює, як правильно піднімати прапор, коли його необхідно приспускати, як освітлювати вночі та яким чином утилізувати пошкоджене полотнище. Водночас цей кодекс має рекомендаційний характер і не передбачає відповідальності за його порушення. Вивішувати прапор чи ні – особистий вибір кожного американця.

Після трагедій прапорів ставало ще більше

Особливе ставлення до прапора посилили події XX та XXI століть. Після Першої та Другої світових воєн прапор дедалі частіше почали використовувати як символ вдячності військовослужбовцям.

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Нову хвилю популярності він пережив після терактів 11 вересня 2001 року. Уже за кілька днів після атак Нью-Йорк, Вашингтон та інші американські міста буквально вкрилися прапорами. Для мільйонів людей вони стали символом єдності країни перед спільною трагедією.

Відтоді прапор залишається невіддільною частиною американської громадянської культури.

Чому цього майже немає в Європі

У більшості європейських держав державний прапор насамперед асоціюється з органами влади або офіційними урочистостями.

У США історія склалася інакше. Тут прапор став не лише символом держави, а й особистої громадянської ідентичності. Для багатьох американців він означає свободу, незалежність, Конституцію та цінності, на яких була заснована країна.

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Саме тому прапори можна побачити практично скрізь – від невеликих містечок Середнього Заходу до мегаполісів на кшталт Нью-Йорка чи Лос-Анджелеса.

Одна з найвідоміших американських традицій

Напередодні Дня незалежності кількість прапорів у США стає ще більшою. Ними прикрашають будинки, підприємства, автомобілі, човни, парки та центральні вулиці міст.

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Разом із парадами, феєрверками та сімейними барбекю державний прапор став одним із головних символів святкування 4 липня. Саме він найбільше уособлює американську традицію відкрито демонструвати свою національну приналежність і гордість за країну.

З нагоди 250-річчя незалежності США «Главком» підготував цикл матеріалів, що допоможе по-новому поглянути на історію та сучасність Сполучених Штатів. У наступному матеріалі «Главком» розповість, як розвивалися українсько-американські відносини, які рішення визначили сучасне стратегічне партнерство двох держав та чому сьогодні підтримка США залишається одним із найважливіших чинників безпеки України.