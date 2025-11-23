Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 24 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 24 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 24 листопада в церковному календарі – День пам’яті святої великомучениці Катерини Олександрійської

24 листопада православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської. Це свято присвячене одній із найвідоміших і найшанованіших ранньохристиянських мучениць, покровительці знань та наречених.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 24 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої великомучениці Катерини Олександрійської

Яке релігійне свято відзначається 24 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

24 листопада православна церква вшановує пам'ять святої Катерини, яка жила в Александрії на початку IV століття. Вона походила зі знатного роду і відзначалася не лише красою, але й рідкісним для свого часу рівнем освіти, глибоко вивчивши праці античних філософів, лікарів та письменників. Прийнявши християнство, Катерина публічно викрила язичницькі звичаї та виступила проти гонінь на християн. Імператор Максимін зібрав 50 наймудріших філософів, щоб переконати Катерину відректися від Христа, але вона перемогла їх у диспуті, в результаті чого філософи самі увірували та були страчені. За відмову зрадити свої переконання Катерина була піддана жорстоким тортурам і прийняла мученицьку смерть.

Свята Катерина вважається заступницею студентів, науковців та помічницею наречених.

Молитви дня

О, свята великомученице Катерино, обрана чиста посудино Духа, стовпе Православ'я, наша надіє і заступнице! До тебе припадаємо і смиренно просимо: виблагай нам у Бога милість, мудрість та силу протистояти спокусам світу. Як ти перемогла невігластво та єресі, так і ми, твоїми молитвами, нехай будемо захищені від ворогів видимих і невидимих. Збережи нас від бід, подай нам розуміння істини та зміцни в любові до Господа.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Катерину випав сніг на суху землю – це віщує неврожайний рік.
  • Відлига на Катерину – до сильних морозів лише на Водохреще.
  • Якщо цього дня ясно і холодно – зима буде сувора і багатосніжна.

Вважалося, що з цього дня встановлюється міцна санка дорога.

