Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами та присвоїв звання Героїв України

З нагоди 11-ї річниці створення Національної поліції України Президент Володимир Зеленський зустрівся з поліцейськими та відзначив їх державними нагородами

Президент наголосив, що під час повномасштабної війни поліція стала значно більшою, ніж правоохоронна структура

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Національної поліції України зустрівся з поліцейськими, відзначив їх державними нагородами та вручив найвищі державні відзнаки Героям України, пише «Главком».

Під час урочистостей глава держави наголосив, що в умовах повномасштабної війни роль поліції значно розширилася. «У час повномасштабної війни поліція – значно більше, ніж правоохоронці; це ті, хто допомагає людям», – сказав Зеленський.

Президент подякував правоохоронцям, які захищають українців не лише в тилу, а й на передовій у складі бойових бригад «Лють» і «Хижак», спецпідрозділу КОРД та стрілецьких підрозділів поліції.

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«Ми можемо бути вдячними, дуже вдячними, безумовно, пишатися такими фаховими людьми, які служать у структурах Нацполу, які захищають наших людей, які захищають правопорядок в Україні й саму Україну разом з іншими нашими складовими Сил оборони та безпеки України», – наголосив глава держави.

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам'ять поліцейських, які загинули, захищаючи Україну.

Під час церемонії Зеленський передав рідним загиблих правоохоронців Романа Зеленського та Олександра Куралеха ордени «Золота Зірка» Героя України, якими вони були нагороджені посмертно.

Крім того, орден «Золота Зірка» отримав Герой України, старший сержант поліції Юрій Ілляшенко, який разом із підлеглими спецпідрозділу КОРД протягом 276 днів утримував бойову позицію поблизу окупантів та двічі успішно виводив свій підрозділ з оточення.

Також президент нагородив українських захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, Данила Галицького, а також присвоїв низці поліцейських спеціальні звання генералів поліції другого і третього рангів.

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