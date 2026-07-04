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Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами та присвоїв звання Героїв України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами та присвоїв звання Героїв України
З нагоди 11-ї річниці створення Національної поліції України Президент Володимир Зеленський зустрівся з поліцейськими та відзначив їх державними нагородами
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що під час повномасштабної війни поліція стала значно більшою, ніж правоохоронна структура

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Національної поліції України зустрівся з поліцейськими, відзначив їх державними нагородами та вручив найвищі державні відзнаки Героям України, пише «Главком».

Під час урочистостей глава держави наголосив, що в умовах повномасштабної війни роль поліції значно розширилася. «У час повномасштабної війни поліція – значно більше, ніж правоохоронці; це ті, хто допомагає людям», – сказав Зеленський.

Президент подякував правоохоронцям, які захищають українців не лише в тилу, а й на передовій у складі бойових бригад «Лють» і «Хижак», спецпідрозділу КОРД та стрілецьких підрозділів поліції.

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«Ми можемо бути вдячними, дуже вдячними, безумовно, пишатися такими фаховими людьми, які служать у структурах Нацполу, які захищають наших людей, які захищають правопорядок в Україні й саму Україну разом з іншими нашими складовими Сил оборони та безпеки України», – наголосив глава держави.

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Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам'ять поліцейських, які загинули, захищаючи Україну.

Під час церемонії Зеленський передав рідним загиблих правоохоронців Романа Зеленського та Олександра Куралеха ордени «Золота Зірка» Героя України, якими вони були нагороджені посмертно.

Крім того, орден «Золота Зірка» отримав Герой України, старший сержант поліції Юрій Ілляшенко, який разом із підлеглими спецпідрозділу КОРД протягом 276 днів утримував бойову позицію поблизу окупантів та двічі успішно виводив свій підрозділ з оточення.

Також президент нагородив українських захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, Данила Галицького, а також присвоїв низці поліцейських спеціальні звання генералів поліції другого і третього рангів.

Раніше президент України Володимир Зеленський у соцмережах привітав співробітників Національної поліції з професійним святом та подякував їм за службу в умовах повномасштабної війни

Сьогодні, 4 липня, Україна відзначає День Національної поліції. «Главком» зібрав актуальні дані про грошове забезпечення правоохоронців у 2026 році.

День Національної поліції – професійне свято правоохоронців, які щодня забезпечують громадську безпеку, захищають права людей та борються зі злочинністю.

В умовах повномасштабної війни поліцейські виконують не лише правоохоронні функції, а й евакуюють цивільних, документують воєнні злочини Росії, працюють у прифронтових містах і беруть участь у бойових операціях.

«Главком» розповідає, як виникло свято, чому його відзначають саме 4 липня, яку роль відіграє Національна поліція сьогодні, а також публікує добірку привітань до професійного свята.

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Теги: Герой України Володимир Зеленський поліція державні нагороди свято орден

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