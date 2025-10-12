Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 13 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки

13 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіли та його сестри Агатоніки. Це свято присвячене їхній стійкості та жертовності, виявленій під час жорстоких переслідувань християн у часи Римської імперії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки

13 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників, які постраждали за християнську віру в період переслідувань християн у II−III століттях. Святий Карп був єпископом у Фіатірах (Мала Азія) і ревно проповідував християнство, за що був підданий жорстоким тортурам. Святий Папіла був дияконом. Разом із Карпом він був схоплений і змушений відректися від віри. Обидва вони залишилися непохитними і прийняли мученицьку смерть. Свята Агатоніка була благочестивою жінкою, сестрою Папіли. Вона відкрито підтримувала мучеників, надихала їх своєю вірою, а згодом сама сповідала Христа перед катами і прийняла страту.

Молитви дня

О, святі мученики, Карпе, Папіло та Агатоніко! Ви, що у стражданнях своїх знайшли вічне життя, моліть Христа Бога за нас, грішних. Зміцніть нас у вірі, допоможіть нам здолати спокуси світу цього, виблагайте для нас прощення гріхів наших і подайте силу духу, щоб ми могли гідно наслідувати ваше життя і мужність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня, який у народі називали «Карпа і Папіли», можуть передбачити, якою буде погода надалі: