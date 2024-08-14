Аліна Стіл померла у віці 56 років

Колишній прем’єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму та засновник фонду Open Ukraine Арсеній Яценюк повідомив про смерть рідної сестри Аліни. Cумну звістку політик залишив на сторінці у Facebook сьогодні, 14 серпня.

Жінка померла у віці 56 років.

«Моя рідна, дорога, любима, прекрасна сестра Аліночка залишила цей світ. Вона достойно прожила свої 56 років і останні шість із них билася проти жахливого раку. Не здавалась до останньої хвилини. По собі Аліна залишила двох чудових дітей – Улянку та Джеймса. Прикро і боляче мені. Дякую за все, моя дорога сестро. Царство Небесне!», – написав Яценюк.

Аліна Стіл старша сестра Арсенія Яценюка

Cтарша сестра Яценюка Аліна Стіл дуже давно (більше 20 років) живе в США. Як зазначено на її сторінці в соціальній мережі Facebook, жінка проживала в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія) і працювала в агентстві нерухомості Keller Williams Realty, Inc.

Аліна Яценюк у Чернівцях ходила до школи №9. Вищу освіту здобула на факультеті іноземної філології в Чернівецькому державному університеті. Відмінно володіє англійською мовою.

У 1999 році Аліна Яценюк переїхала до Америки. Незабаром вона вийшла заміж за Джона Стіла. У пари є спільний син Джеймс.

Однак шлюб для Аліни з американцем не перший, а третій. До цього вона була вже двічі заміжня, у неї є дочка Уляна Білоскурська, яка переїхала з мамою до Штатів.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про смерть сина Зіновія.