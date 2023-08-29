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Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті
фото з відкритих джерел

За останню добу втрати ворога склали 293 особи

Успішний рух Сил оборони на Таврійському напрямку триває. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1218 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За останню добу втрати ворога склали 293 особи: безповоротні - 50, поранені - 243.

Крім того, українські військові знищили 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема: один танк, чотири ББМ, девʼять артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один БПЛА, девʼять одиниць автомобільної техніки.

Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів, один пункт управління та один контрольно-спостережний пункт росіян.

Раніше заступниця міністра оборони Маляр підтвердила звільнення Роботиного на Запоріжжі. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Також на Запорізькому напрямку Сили оборони України просуваються до Новопрокопівки, що неподалік звільненого нещодавно Роботиного, та до Малої Токмачки і Очеретуватого. 

До слова, українські війська зараз увійшли на території, де були тільки групи «російської тилової служби» – ЗСУ на Півдні прорвали найскладнішу оборону окупантів.

Теги: ЗСУ військові звільнення втрати

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