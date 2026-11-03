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ППО знешкодила 309 ракет і дронів під час масованого удару РФ

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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ППО знешкодила 309 ракет і дронів під час масованого удару РФ
Українські захисники неба відбивали масовану ракетно-дронову атаку в ніч проти 3 листопада
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Влучання зафіксовано на 23 локаціях

У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні й крилаті ракети, а також 289 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 309 повітряних цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака розпочалася о 18:00 2 листопада. Російські окупанти застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, протикорабельні ракети «Циркон», а також 59 крилатих ракет Х-101, Х-59, Х-69 та «Іскандер-К».

Крім того, ворог запустив 289 безпілотників типу Shahed, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія». Серед них було 120 реактивних БпЛА.

Основними напрямками російського удару стали Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 309 цілей:

  • три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/«Циркон»;
  • 49 крилатих ракет Х-101, Х-59, Х-69 та «Іскандер-К»;
  • 257 безпілотників різних типів, серед яких 89 реактивних.

Інформація щодо трьох крилатих ракет уточнюється.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Попри роботу ППО, зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 23 локаціях. Ще на 14 місцях впали уламки збитих цілей.

Унаслідок обстрілів є постраждалі в різних регіонах України. Серед об'єктів, які зазнали атаки, – енергетична інфраструктура.

Повітряні сили попередили, що станом на 09:00 атака ще тривала: у повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників.

Раніше «Главком» повідомляв про масовану комбіновану атаку Росії в ніч проти 3 листопада. Вибухи лунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі, Дніпрі та Ладижині. Російські війська застосували ракети й ударні безпілотники.

Зокрема, російський удар спричинив перебої з електропостачанням у Житомирі. За інформацією обласної влади, окупанти атакували енергетичні об'єкти у семи громадах Житомирщини. Повідомлялося про трьох постраждалих.

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Теги: окупанти інфраструктура ворог балістичні ракети

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