Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: Зеленський повідомив деталі

Окупанти зруйнували чотири поверхи будинку в Дніпрі

Росіяни влучили ракетою у житловий будинок в Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку, також є троє постраждалих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, усі відповідні служби працюють на місці удару й надають усю необхідну допомогу.

«Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України», – наголосив він.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили ракетну атаку на Дніпро.

Окупанти вдарили ракетою по Дніпру фото з соцмереж

Росіяни зруйнували ракетою декілька поверхів будинку в Дніпрі фото з соцмереж

Наслідки ворожого удару фото з соцмереж

Кадри з місця звірства окупантів у Дніпрі. 😖



📹 Суспільне та Сергій Лисак pic.twitter.com/GZv4wlC5Fj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2024

Раніше російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови.

До слова, окупанти за минулу добу чотири рази атакували Сумщину з АГС та безпілотниками, спричинивши цим 17 вибухів

Як повідомлялося, під час вечірнього обстрілу Херсонської області 27 червня російськими військами загинула жінка, тіло якої було знайдено під уламками зруйнованого будинку наступного ранку.