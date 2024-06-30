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Військовий розповів, як ворог вів «м’ясні» штурми під Авдіївкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військовий розповів, як ворог вів «м’ясні» штурми під Авдіївкою
Військовий розповів, як окупанти розкидалися людьми
фото: скріншот із відео

«Це було як боротися з гідрою. Ти відрубаєш одну голову, а на її місці виростають дві», – пояснив Свист

Сержант 3-ї окремої штурмової бригади з позивним Свист пригадав важкі бої за Авдіївку. Вони запам'яталися «м’ясними» штурмами росіян. В інтерв’ю для Tsn.ua військовий розповів, що це були одні з найважчих боїв за всю війну.

«Бої були дійсно важкі. Проблема в тому, що ворог нас чисельно переважає, як би ти не хотів. І це було як боротися з гідрою. Ти відрубаєш одну голову, а на її місці виростають дві. Тобто йде група ворожа, там п’ять людей. Ви їх скосили – іде 10. Ви скосили 10 – лізе 20. Я чую, мені передають в радейку, що до вас, вже дві години повзуть 20 супротивників. Просто повезуть. І вони повзли, лізли на рожен», – каже Свист.

За словами військового, складалося враження, що задача перших, хто йшов до них, – просто почепити більше магазинів і загинути так, щоб з них можна були їх взяти собі.

«От враження, яке складалося з нас. Ми так своїми людьми не розкидалися», – розповів військовий.

Нагадаємо, армія РФ активізувала наступальні операції в Донецькій області й одночасно зменшила кількість атак на півночі Харківської області. Це може свідчити про підготовку до літнього наступу або його початок. 

Також, за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська посилили авіаудари та наземні атаки поблизу Кам’янського Запорізької області, потенційно готуючись до відновлення наступальних дій на цьому напрямку. 

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Теги: ворог

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