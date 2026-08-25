На Одеській трасі біля Гребінок загорілася вантажівка «Нової пошти» (відео)

Рятувальники проливають пошкоджену фуру, з якої валить густий дим

Інформація про потерпілих та обсяги пошкоджених відправлень уточнюється

Біля села Гребінки на автодорозі Київ – Одеса сталася пожежа: під час руху в бік столиці спалахнула вантажівка компанії «Нова пошта». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Вантажний автомобіль, який перевозив посилки, зупинився на узбіччі після спалаху.

На місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейські. Вогнеборці ліквідовують займання, а правоохоронці регулюють рух транспорту на цій ділянці траси та з'ясовують причини виникнення пожежі. Інформація про потерпілих та обсяги пошкоджених відправлень уточнюється.

Нагадаємо, «Нова пошта» після російських атак переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку «Нової пошти».