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На Одеській трасі біля Гребінок загорілася вантажівка «Нової пошти» (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Одеській трасі біля Гребінок загорілася вантажівка «Нової пошти» (відео)
Рятувальники проливають пошкоджену фуру, з якої валить густий дим
скриншот відео

Інформація про потерпілих та обсяги пошкоджених відправлень уточнюється

Біля села Гребінки на автодорозі Київ – Одеса сталася пожежа: під час руху в бік столиці спалахнула вантажівка компанії «Нова пошта». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Вантажний автомобіль, який перевозив посилки, зупинився на узбіччі після спалаху.

На місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейські. Вогнеборці ліквідовують займання, а правоохоронці регулюють рух транспорту на цій ділянці траси та з'ясовують причини виникнення пожежі. Інформація про потерпілих та обсяги пошкоджених відправлень уточнюється.

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Нагадаємо, «Нова пошта» після російських атак переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку «Нової пошти».

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Теги: ДТП Нова пошта Київ

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