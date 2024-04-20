Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міжнародний день цирку відзначається 20 квітня
фото з відкритих джерел

20 квітня не варто сьогодні брати гроші в борг

20 квітня відзначається Український День навколишнього середовища та Міжнародний день цирку. Віряни вшановують пам’ять преподобного Теодора Трихіни.

Український День навколишнього середовища

20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

У 2024 році Український День навколишнього середовища (День довкілля) відзначається 20 квітня. Навколишнє середовище, яке ще називають довкіллям, є основою нашого життя. Ліси, річки, ґрунти – все це забезпечує нас чистим повітрям, питною водою, здоровими харчовими продуктами. Проте в своїй діяльності ми зазвичай нехтуємо інтересами довкілля, і це призводить до того, що воно стає все більш забрудненим і виснаженим. Щоб спонукати людей до розуміння екологічних проблем та залучити до активних дій щодо збереження природи, в Україні щороку в третю суботу квітня відзначається День навколишнього середовища, або День довкілля. 

Міжнародний день цирку

20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Кожного року третьої суботи квітня відзначається молоде професійне свято – Міжнародний день цирку (World Circus Day). Подію започаткувала Всесвітня федерація цирку у 2010 році. Цирк з’явився у Давньому Римі, але слугував місцем перегонів та гладіаторських боїв, що відрізняється від сьогоднішнього уявлення цирку. Сучасне циркове мистецтво започаткував англієць Філіп Астлей в кінці 18 століття. Астлей вирішив демонструвати на цирковій арені трюки на конях.

Яке сьогодні релігійне свято

20 квітня в церковному календарі – День преподобного Теодора Трихіни. Святий Теодор Трихіна походив з Царгорода і був сином багатих батьків. Прагнучи досконалого християнського життя, пішов у пустелю, де постригся у ченці. Вів надзвичайно суворе життя. Часто цілі дні і ночі проводив у молитві. Ходив босоніж, не накривав голови і носив тільки грубу волосінну одежу, через що його почали називати Трихіна, що означає «волосінний». Бог наділив Теодора даром творення чудес.

Читайте також:

Що не можна робити цього дня 

  • Не можна ходити до річок та озер без захисту.
  • Сваритися з рідними та визирати з відкритого вікна.
  • Не варто сьогодні брати гроші в борг.
  • Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.
  • Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

Народні прикмети

  • дивилися, який сьогодні день: йдуть зливи – можна чекати на хороший урожай калини і малини;
  • на вечірньому небі багато зірок – влітку буде багато ягід та грибів;
  • червона зоря – до погіршення погоди;
  • сонце і заморозок – вродить гречка.

Пам’ятні події 20 квітня

  • 1653 – Олівер Кромвель розпустив Довгий парламент в Англії.
  • 1841 – опубліковано перше детективне оповідання —  «Вбивства на вулиці Морг» Едгара По.
  • 1902 – Марія та П'єр Кюрі вперше отримали чистий радій.
  • 1924 – ухвалена конституція Турецької Республіки.
  • 1938 – в УРСР ухвалили постанову про обов'язкове вивчення російської мови у школах.
  • 1940 – у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.
  • 1999 – масове вбивство в школі Колумбайн в штаті штат Колорадо, США. Двоє учнів із застосуванням вогнепальної зброї вбили 13 людей та поранили ще 21, після чого вчинили самогубство.  

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.

Читайте також: Деокупація Паски. Хто підсунув українцям «кулічі» і «пасХу»
Теги: свята традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня, 00:00
13 березня – Міжнародний день перемоги кожної дівчини
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
13 березня, 00:00
17 березня – День мобілізаційного працівника в Україні
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
17 березня, 00:00
У зв'язку з таким переведенням спікера на нову посаду Олещук висловив Ігнату велику вдячність за його роботу
Юрій Ігнат більше не речник Повітряних Сил – Олещук
16 березня, 21:20
За повір'ям, якщо цього дня з берези виходить багато соку – влітку буде багато дощів
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
21 березня, 00:00
П'ятого квітня Україна відзначає укладення першої конституції України
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:09
31 березня християни західного обряду відзначають Великдень
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:19
6 квітня очікується на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла
Короткочасні дощі та місцями грози: прогноз погоди на 6 квітня
6 квiтня, 05:26
11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 квiтня, 00:00

Суспільство

20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
Допомога безробітним: від чого залежить розмір виплат
Допомога безробітним: від чого залежить розмір виплат
«Владимир Владимирович лично приколол это мне». Герой України похизувався нагородою від Путіна
«Владимир Владимирович лично приколол это мне». Герой України похизувався нагородою від Путіна
АРМА обіцяє не продавати картини музейної цінності з колекції Медведчука
АРМА обіцяє не продавати картини музейної цінності з колекції Медведчука
Суддя, який вдвічі перевищив швидкість та наїхав на поліцейського, уникнув покарання
Суддя, який вдвічі перевищив швидкість та наїхав на поліцейського, уникнув покарання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
28K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
22K
Як біженцям з України залишитись у Німеччині у 2025 році: українка поділилась тонкощами
20K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
14K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
11K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Вчора, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua