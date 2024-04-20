20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

20 квітня не варто сьогодні брати гроші в борг

20 квітня відзначається Український День навколишнього середовища та Міжнародний день цирку. Віряни вшановують пам’ять преподобного Теодора Трихіни.

Український День навколишнього середовища

У 2024 році Український День навколишнього середовища (День довкілля) відзначається 20 квітня. Навколишнє середовище, яке ще називають довкіллям, є основою нашого життя. Ліси, річки, ґрунти – все це забезпечує нас чистим повітрям, питною водою, здоровими харчовими продуктами. Проте в своїй діяльності ми зазвичай нехтуємо інтересами довкілля, і це призводить до того, що воно стає все більш забрудненим і виснаженим. Щоб спонукати людей до розуміння екологічних проблем та залучити до активних дій щодо збереження природи, в Україні щороку в третю суботу квітня відзначається День навколишнього середовища, або День довкілля.

Міжнародний день цирку

Кожного року третьої суботи квітня відзначається молоде професійне свято – Міжнародний день цирку (World Circus Day). Подію започаткувала Всесвітня федерація цирку у 2010 році. Цирк з’явився у Давньому Римі, але слугував місцем перегонів та гладіаторських боїв, що відрізняється від сьогоднішнього уявлення цирку. Сучасне циркове мистецтво започаткував англієць Філіп Астлей в кінці 18 століття. Астлей вирішив демонструвати на цирковій арені трюки на конях.

Яке сьогодні релігійне свято

20 квітня в церковному календарі – День преподобного Теодора Трихіни. Святий Теодор Трихіна походив з Царгорода і був сином багатих батьків. Прагнучи досконалого християнського життя, пішов у пустелю, де постригся у ченці. Вів надзвичайно суворе життя. Часто цілі дні і ночі проводив у молитві. Ходив босоніж, не накривав голови і носив тільки грубу волосінну одежу, через що його почали називати Трихіна, що означає «волосінний». Бог наділив Теодора даром творення чудес.

Що не можна робити цього дня

Не можна ходити до річок та озер без захисту.

Сваритися з рідними та визирати з відкритого вікна.

Не варто сьогодні брати гроші в борг.

Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: йдуть зливи – можна чекати на хороший урожай калини і малини;

на вечірньому небі багато зірок – влітку буде багато ягід та грибів;

червона зоря – до погіршення погоди;

сонце і заморозок – вродить гречка.

Пам’ятні події 20 квітня

1653 – Олівер Кромвель розпустив Довгий парламент в Англії.

1841 – опубліковано перше детективне оповідання — «Вбивства на вулиці Морг» Едгара По.

1902 – Марія та П'єр Кюрі вперше отримали чистий радій.

1924 – ухвалена конституція Турецької Республіки.

1938 – в УРСР ухвалили постанову про обов'язкове вивчення російської мови у школах.

1940 – у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.

1999 – масове вбивство в школі Колумбайн в штаті штат Колорадо, США. Двоє учнів із застосуванням вогнепальної зброї вбили 13 людей та поранили ще 21, після чого вчинили самогубство.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.