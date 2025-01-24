У Яготині затримано чоловіка, який вчинив наругу над прапором України

В присутності випадкових перехожих зловмисник зламав частину дерев'яного тримача та зірвав державний символ

Зірвав Прапор України: поліція Київщини розслідує обставини наруги над державним символом на Бориспільщині

Днями у місті Яготин фігурант зірвав державний Прапор України, закріплений на фасаді одного з магазинів. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київщини.

Встановлено, що зловмисник в присутності випадкових перехожих, перебрався через поручні, зламав частину дерев'яного тримача та зірвав державний символ. Після чого демонстративно зім'яв полотнище в руках та зник з місця події.

Правоохоронці Яготинського відділення поліції Київщини оперативно встановили зловмисника, ним виявився 37-річний місцевий житель. Чоловіка затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактом наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Рівному поліціянти затримали 60-річного чоловіка, який посеред міста витирав ноги об державний прапор, а пізніше одягнув на себе червону тканину й увімкнув радянський гімн. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України – публічна наруга над державним прапором України.

Також раніше повідомлялося, що Київський районний суд Одеси засудив чоловіка, який викинув державний прапор у смітник. Слідством було встановлено, що уродженець Одеси 22 травня побачив на стіні житлового будинку прапор України, у присутності сторонніх осіб зірвав його та почав ним розмахувати. У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, у скоєному щиро кається. Він визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 338 КК України. Йому призначено покарання у вигляді умовного строку.