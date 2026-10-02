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В Україні сухо й тепло до 19°, вночі заморозки: погода на 2 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні сухо й тепло до 19°, вночі заморозки: погода на 2 жовтня 2026
2 жовтня погоду в Україні знову визначатиме антициклон
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 16–18° тепла

У п'ятницю, 2 жовтня, в Україні без опадів і тепло вдень, проте вночі по більшій частині країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

2 жовтня погоду в Україні знову визначатиме антициклон – цього разу його центр переміщуватиметься з півночі Скандинавії та розташується над Білоруссю. Таке розташування спричинить надходження холодного повітря з північного сходу. Тиск і далі зростатиме, вологість зменшуватиметься від ночі до дня. Хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі у південній частині 5–10°, на решті території 1–6°, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°; вдень приємні 14–19°.

В Україні сухо й тепло до 19°, вночі заморозки: погода на 2 жовтня 2026 фото 1

У п'ятницю, 2 жовтня, у Києві хмарність мінлива, без опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 1–6°, заморозки на поверхні ґрунту 0–3°; вдень 14–19°. У Києві вночі 4–6°, вдень 16–18°.

Заморозки на Київщині

Вночі 2–3 жовтня по Київській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3° – оголошено жовтий рівень небезпечності (I рівень). Синоптики попереджають: погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині.

Нагадаємо, жовтень в Україні розпочався з антициклонної погоди – сухо, тепло вдень і прохолодно вночі. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 28 вересня – 4 жовтня 2026 року.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр столиця погода

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