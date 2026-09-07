Фігурантка справи «Карфаген» зібралася працювати у керівництві Міносвіти

Прокурор розкрив роль Єлизавети Івахненко у справі про відмивання мільйонів

Під час засідання ВАКС прокурор розкрив кар'єрні плани «Музи», яку також пов'язують із легалізацією понад 21 млн грн

Фігурантка операції НАБУ і САП «Карфаген» Єлизавета Івахненко, відома у матеріалах справи під псевдонімом «Муза», розглядала можливість обійняти посаду заступниці міністра освіти і науки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Під час виступу прокурор розповів про кар'єрні плани Івахненко. За озвученими у суді даними, вона розглядала можливість перейти на роботу до керівництва Міністерства освіти і науки на посаду заступниці міністра.

У той період Міністерство освіти і науки очолював Оксен Лісовий. Верховна Рада призначила його міністром освіти і науки у березні 2023 року.

Івахненко вже мала досвід роботи на керівній посаді у сфері освіти. У 22 роки вона стала заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії, паралельно навчаючись в аспірантурі. Ще у травні 2025 року вона представляла заклад як заступниця декана, однак нині серед керівництва факультету її прізвища немає.

Нині ВАКС розглядає питання щодо обрання Івахненко запобіжного заходу у справі НАБУ і САП «Карфаген». Напередодні суд відклав розгляд клопотання, а 7 вересня засідання продовжилося.

Під час засідання прокурор також розкрив деталі одного з епізодів справи. За версією обвинувачення, працівник Офісу генерального прокурора Сергій Кропива за участю Івахненко із серпня до вересня 2025 року організував легалізацію та відмивання 21,6 млн грн. Частину цих коштів, за даними обвинувачення, спрямували на придбання нерухомості у Києві та Одесі.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди за «кришування» мережі шахрайських кол-центрів та подальшій легалізації коштів. За даними слідства, організацію очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.

Загалом НАБУ і САП заявляли про легалізацію учасниками організації понад 42 млн грн. Для цього, за версією слідства, використовували придбання нерухомості та коштовностей, а також банківські рахунки близьких осіб.

Напередодні ВАКС уже обрав запобіжний захід Сергію Кропиві. Його відправили під варту до 2 листопада з можливістю внесення 120 млн грн застави. Прокурор САП просив визначити заставу у 200 млн грн. Сам Кропива своєї вини не визнав.

Раніше в Офісі генерального прокурора заявили, що співпрацюватимуть зі слідством та відсторонять працівника, щодо якого перевіряють можливу причетність до «кришування» шахрайських кол-центрів і легалізації майна.