Ходять по лезу та не розкивають облич: Залужний привітав побратимів із Днем воєнної розвідки (відео)

Залужний зауважив, що про більшість успішних операцій розвідки не прийнято розповідати публічно

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав побратимів із Днем воєнної розвідки України, який відзначається сьогодні, 7 вересня. Вітальні слова Залужний розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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«Вітаю бойових побратимів - воїнів-розвідників, та усіх причетних з професійним святом! Про більшість успішних операцій розвідки не прийнято розповідати публічно. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен. Вони часто ходять по лезу. Діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника», – йдеться у повідомленні.

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Також до розвідників звернувся із привітальним словом начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

«На лінії фронту і в глибокому тилу противника ви здобуваєте інформацію, викриваєте плани ворога та безпощадно нищите його усіма способами. Поважаю вашу мужність й патріотизм, відданість обов’язку та професійність. Схиляю голову перед світлою пам'яттю героїв-розвідників, які поклали своє життя за вільне майбутнє України. З Днем воєнної розвідки України! Разом переможемо!», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.