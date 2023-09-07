Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ходять по лезу та не розкивають облич: Залужний привітав побратимів із Днем воєнної розвідки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ходять по лезу та не розкивають облич: Залужний привітав побратимів із Днем воєнної розвідки (відео)
фото з відкритих джерел

Залужний зауважив, що про більшість успішних операцій розвідки не прийнято розповідати публічно

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав побратимів із Днем воєнної розвідки України, який відзначається сьогодні, 7 вересня. Вітальні слова Залужний розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаю бойових побратимів - воїнів-розвідників, та усіх причетних з професійним святом! Про більшість успішних операцій розвідки не прийнято розповідати публічно. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен. Вони часто ходять по лезу. Діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника», – йдеться у повідомленні.

Також до розвідників звернувся із привітальним словом начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

«На лінії фронту і в глибокому тилу противника ви здобуваєте інформацію, викриваєте плани ворога та безпощадно нищите його усіма способами. Поважаю вашу мужність й патріотизм, відданість обов’язку та професійність. Схиляю голову перед світлою пам'яттю героїв-розвідників, які поклали своє життя за вільне майбутнє України. З Днем воєнної розвідки України! Разом переможемо!», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 

Теги: обстріл патріотизм Валерій Залужний ворог розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

 Українські бійці відсувають противника у Херсонській області
На півдні захисники знищили сім човнів російських ДРГ: деталі
2 вересня, 13:00
ЗСУ відбили спроби окупантів контратакувати на двох напрямках – ISW
ЗСУ відбили спроби окупантів контратакувати на двох напрямках – ISW
1 вересня, 05:46
Кирило Буданов
Буданов розкрив значення нещодавньої атаки на російський аеродром «Сольці»
23 серпня, 23:07
Перспективи на фронті та плани окупантів: Залужний провів розмову з Міллі
Перспективи на фронті та плани окупантів: Залужний провів розмову з Міллі
17 серпня, 20:17
Українські воїни віддають усі сили заради Перемоги
Що відчуває кожен, хто зараз на війні
17 серпня, 17:17
Андрій Юсов
Російські офіцери все частіше вчиняють суїцид: розвідка пояснила причину
11 серпня, 06:29
У селах на Брянщині зафіксовано прильоти
На Брянщині село потрапило під обстріл: губернатор назвав винних
9 серпня, 06:51
Наслідки ракетного удару по Покровську, Донеччина
Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла
8 серпня, 11:35
Наслідки ракетного удару по Куп'янському району
Ворог вдарив по приватних будинках на Харківщині: є загиблі й поранені (фото)
7 серпня, 22:41

Суспільство

Ходять по лезу та не розкивають облич: Залужний привітав побратимів із Днем воєнної розвідки (відео)
Ходять по лезу та не розкивають облич: Залужний привітав побратимів із Днем воєнної розвідки (відео)
Верховна Рада ухвалила закон про зарплати полонених
Верховна Рада ухвалила закон про зарплати полонених
Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь
Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь
Ворожа куля влучила в українського бійця, однак він здійснив подвиг (відео)
Ворожа куля влучила в українського бійця, однак він здійснив подвиг (відео)
Загинув напередодні Дня народження. Хвилина мовчання: згадаймо Віталія Потарася
Загинув напередодні Дня народження. Хвилина мовчання: згадаймо Віталія Потарася
Глава УГКЦ подарував Папі Римському особливі подарунки і нагадав про війну (фото, відео)
Глава УГКЦ подарував Папі Римському особливі подарунки і нагадав про війну (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
55K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
25K
Кінець ери Bayraktar? Турецька оборонна промисловість змінює профіль
18K
Адвокат: Коломойському некомфортно у СІЗО
18K
Вірменія кличе до себе війська США після істерики Путіна
15K
Соратниця Порошенка шокована новими цінами у їдальні Верховної Ради (фото)

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту