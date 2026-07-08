У боях за Україну загинула 22-річна операторка БпЛА. Згадаймо Аліну Пащенко

Аліна Пащенко із позивним Фрея служила у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади третього армійського корпусу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Аліну Пащенко.

Життя захисниці обірвалося 1 липня 2026 року. Їй було лише 22 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Черкаський осередок Всеукраїнської громадської організації «Сокіл».

Аліна Пащенко народилася 28 грудня 2003 року. Мешкала в селі Великі Канівці Черкаської області. Дівчина навчалася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, закінчила четвертий курс у Навчально-науковому інституті економіки і права за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

Аліна Пащенко – випускниця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького фото: ЧНУ ім. Б. Хмельницького/Facebook

Під час повномасштабної війни Фрея добровільно стала на захист України, служила на посаді операторки БпЛА у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади 3-го армійського корпусу. 1 липня 2026 року захисниця загинула під час виконання бойового завдання.

Аліна Пащенко загинула в боротьбі за свободу, незалежність і майбутнє України фото: Чорнобаївська територіальна громада/Facebook

«Ще один невиданий диплом випускниці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Аліни Пащенко. 30 червня її однокурсники отримували дипломи в той час, як вона захищала державу на посаді операторки БпЛА», – повідомила спільнота ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Диплом випускниці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Аліни Пащенко фото: ЧНУ ім. Б. Хмельницького/Facebook

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