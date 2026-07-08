Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У боях за Україну загинула 22-річна операторка БпЛА. Згадаймо Аліну Пащенко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
У боях за Україну загинула 22-річна операторка БпЛА. Згадаймо Аліну Пащенко
Аліні Пащенко назавжди 22
колаж: glavcom.ua

Аліна Пащенко із позивним Фрея служила у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади третього армійського корпусу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Аліну Пащенко. 

Життя захисниці обірвалося 1 липня 2026 року. Їй було лише 22 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Черкаський осередок Всеукраїнської громадської організації «Сокіл».

Аліна Пащенко народилася 28 грудня 2003 року. Мешкала в селі Великі Канівці Черкаської області. Дівчина навчалася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, закінчила четвертий курс у Навчально-науковому інституті економіки і права за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

Аліна Пащенко – випускниця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Аліна Пащенко – випускниця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
фото: ЧНУ ім. Б. Хмельницького/Facebook

Під час повномасштабної війни Фрея добровільно стала на захист України, служила на посаді операторки БпЛА у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади 3-го армійського корпусу. 1 липня 2026 року захисниця загинула під час виконання бойового завдання.

Аліна Пащенко загинула в боротьбі за свободу, незалежність і майбутнє України
Аліна Пащенко загинула в боротьбі за свободу, незалежність і майбутнє України
фото: Чорнобаївська територіальна громада/Facebook

«Ще один невиданий диплом випускниці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Аліни Пащенко. 30 червня її однокурсники отримували дипломи в той час, як вона захищала державу на посаді операторки БпЛА», – повідомила спільнота ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Диплом випускниці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Аліни Пащенко
Диплом випускниці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Аліни Пащенко
фото: ЧНУ ім. Б. Хмельницького/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобільні вогневі групи довели свою ефективність
В Україні 30 компаній отримали право створювати приватні групи ППО
8 червня, 15:35
Адміністрація Трампа не сумніваються у схваленні угоди зі сторони Ізраїлю
Білий дім впевнений, що Ізраїль підтримає угоду між США та Іраном
12 червня, 23:20
РФ з початку війни втратила 12 001 танків
Втрати ворога станом на 9 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
9 червня, 08:09
Під час повномасштабної війни служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді на посаді навідника
Десять місяців вважався зниклим безвісти на Курщині. Згадаймо Павла Дуткевича
12 червня, 09:00
Володимиру Тиндику назавжди 44 роки
Тримав оборону Харківської та Донецької областей. Згадаймо Володимира Тиндика
19 червня, 09:00
Наслідки удару РФ по Києву, переговори про вступ України до ЄС. Головне за 15 червня 2026
Наслідки удару РФ по Києву, переговори про вступ України до ЄС. Головне за 15 червня 2026
15 червня, 21:25
Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України
Сили оборони спростували захоплення росіянами Іволжанського на Сумщині
24 червня, 15:33
Російський окупант із зенітним дроном «Сокол-И»
Сили оборони вперше збили російського «Сокола» (відео)
29 червня, 18:15
До ліквідації наслідків атаки загалом залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ
Вчора, 12:10

Суспільство

Залужний пояснив, чому у війні між Україною та РФ не буде переможців
Залужний пояснив, чому у війні між Україною та РФ не буде переможців
У боях за Україну загинула 22-річна операторка БпЛА. Згадаймо Аліну Пащенко
У боях за Україну загинула 22-річна операторка БпЛА. Згадаймо Аліну Пащенко
Грози, град і шквали накриють Україну: погода на 8 липня 2026 року
Грози, град і шквали накриють Україну: погода на 8 липня 2026 року
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 липня 2026: традиції та молитва
Скандал навколо незаблюрених фото загиблих: військова Білозерська зробила радикальну заяву
Скандал навколо незаблюрених фото загиблих: військова Білозерська зробила радикальну заяву

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua