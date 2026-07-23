Данські фанати вивісили банер на підтримку України в матчі «Полісся» у Лізі конференцій

Група підтримки гранда віддала належне боротьбі українців за незалежність

Уболівальники данського «Копенгагена» підготували особливе послання на матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2026/27 проти житомирського «Полісся». Про це повідомляє «Главком».

Фанати «левів» розгорнули на трибунах банер «Тримайся, Україно. Нація бійців». Напис данці зробили англійською мовою. Натомість група підтримки «поліських вовків» вивісили заклик звільнити оборонців «Азовсталі» #Free Azovstal Defenders.

Матч між «Поліссям» і «Копенгагеном» прийняло словацьке Кошице. Через повномасштабне вторгнення РФ українські команди змушені грати домашні поєдинки єврокубків за межами України. Матч-відповідь зіграють 30 липня у столиці Данії.

Передматчевий стан команд

Обидві команди розпочинатимуть новий сезон. Досі житомиряни та «Копенгаген» грали тільки в спарингах. Підопічні Ротаня з другої половини червня провели майже десяток контрольних матчів. Щоправда, з чотирьох останніх поєдинків виграли лише один – в австрійського ВСГ «Сваровскі» (2:1) з голами вінгера Назаренка та форварда Філіппова. А от програло Полісся японському «Сімідзу» (1:3), попри забитий м'яч хавбека Томандзото, та «Вікторії» з чеського Пльзеня (0:2).

Натомість данський гранд провів три спаринги. На відміну від «поліських вовків», команда Бо Свенссона обійшлася в них без поразок. Із тією ж «Вікторією» столичний колектив розписав нічию (1:1) з голом оборонця Лі. Зате колективи з рідного чемпіонату «Копенгаген» переміг. Звитягу над «Хорсенсом» (3:2) приніс дубль форварда Корнеліуса та забитий з пенальті м'яч нападника Мукоко. А перемогу над «Віборгом» забезпечили вінгер Ельюнуссі та півзахисник Ділейні.

Історія очних зустрічей

Раніше суперники не перетиналися. Утім, «Копенгаген» грав проти інших українських команд. Данський гранд провів по два поєдинки проти «Дніпра», полтавської «Ворскли» та київського «Динамо». Вітчизняні колективи в цих матчах не здобули жодної перемоги. Лише столичні «біло-сині» звели внічию обидва поєдинки, а от два інші колективи втримали нічийні рахунки вдома та програли в гостях.

До слова, форвард Сікан оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи. Українець відзначився забитим м'ячем за «Андерлехт». У футболці бельгійського гранда він класно виконав штрафний.

Нагадаємо, київське «Динамо» зазнало поразки від ПАОКа в кваліфікації Ліги Європи. Столичний гранд програв домашній поєдинок грецькому колективу (2:3). Голи оформили хавбеки Бражко та Лонвейк.