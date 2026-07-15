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Міноборони запустило автоматичне продовження відстрочок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони запустило автоматичне продовження відстрочок
Українцям почали автоматично продовжувати відстрочки
фото: Міноборони

Більшості військовозобов'язаних більше не потрібно повторно подавати заяви, однак система працюватиме лише за однієї важливої умови

Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Автоматичне продовження відстрочки

У Міноборони пояснили, що автоматизація процесу дозволяє зменшити навантаження на державні органи та позбавляє людей необхідності повторно подавати заяви.

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фото: Міноборони

Відстрочка продовжується автоматично незалежно від того, чи оформлювалася вона через застосунок «Резерв+», чи через Центр надання адміністративних послуг. Сам застосунок лише відображає актуальну інформацію, яка міститься в державному реєстрі.

Автоматичне продовження можливе для 22 категорій громадян. Серед них – люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби, студенти та аспіранти, багатодітні батьки, одинокі батьки, працівники закладів освіти, опікуни, особи, які доглядають за тяжкохворими родичами, а також низка інших категорій, визначених законодавством.

Хто може скористатися та які умови

У відомстві наголосили, що головною умовою автоматичного продовження є наявність актуальної інформації в державних реєстрах. Якщо підстава для відстрочки підтверджується, її строк автоматично оновлюється до завершення строку мобілізації, визначеного указом президента, або до втрати законних підстав.

Користувачі застосунку «Резерв+» отримають відповідне сповіщення, а новий строк дії відстрочки можна буде перевірити в електронному військово-обліковому документі. У деяких випадках у документі зазначатиметься формулювання «до завершення мобілізації», що означає автоматичне продовження на час дії відповідного указу.

Водночас автоматичне продовження може не спрацювати, якщо необхідні відомості відсутні або містять помилки в державних реєстрах. Найчастіше це стосується людей, які мають батьків з інвалідністю, доглядають за тяжкохворими родичами, виховують трьох і більше дітей або дитину з інвалідністю.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

У такому разі право на відстрочку не втрачається, однак громадянину необхідно оновити інформацію в державних реєстрах або звернутися до найближчого ЦНАП із відповідними документами. До територіальних центрів комплектування для оформлення чи продовження відстрочки звертатися більше не потрібно.

У Міноборони також нагадали, що автоматичне продовження вже оформленої відстрочки та отримання нової відстрочки онлайн є різними послугами. Наразі через «Резерв+» оформити нову відстрочку можуть 11 категорій громадян, а перелік таких послуг планують поступово розширювати.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, за продовження мобілізації в Україні проголосували 311 нардепів.

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Теги: Міноборони бронювання від мобілізації мобілізація

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