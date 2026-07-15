Міноборони запустило автоматичне продовження відстрочок
Більшості військовозобов'язаних більше не потрібно повторно подавати заяви, однак система працюватиме лише за однієї важливої умови
Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.
Автоматичне продовження відстрочки
У Міноборони пояснили, що автоматизація процесу дозволяє зменшити навантаження на державні органи та позбавляє людей необхідності повторно подавати заяви.
Відстрочка продовжується автоматично незалежно від того, чи оформлювалася вона через застосунок «Резерв+», чи через Центр надання адміністративних послуг. Сам застосунок лише відображає актуальну інформацію, яка міститься в державному реєстрі.
Автоматичне продовження можливе для 22 категорій громадян. Серед них – люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби, студенти та аспіранти, багатодітні батьки, одинокі батьки, працівники закладів освіти, опікуни, особи, які доглядають за тяжкохворими родичами, а також низка інших категорій, визначених законодавством.
Хто може скористатися та які умови
У відомстві наголосили, що головною умовою автоматичного продовження є наявність актуальної інформації в державних реєстрах. Якщо підстава для відстрочки підтверджується, її строк автоматично оновлюється до завершення строку мобілізації, визначеного указом президента, або до втрати законних підстав.
Користувачі застосунку «Резерв+» отримають відповідне сповіщення, а новий строк дії відстрочки можна буде перевірити в електронному військово-обліковому документі. У деяких випадках у документі зазначатиметься формулювання «до завершення мобілізації», що означає автоматичне продовження на час дії відповідного указу.
Водночас автоматичне продовження може не спрацювати, якщо необхідні відомості відсутні або містять помилки в державних реєстрах. Найчастіше це стосується людей, які мають батьків з інвалідністю, доглядають за тяжкохворими родичами, виховують трьох і більше дітей або дитину з інвалідністю.
Що робити, якщо відстрочка не продовжилася
У такому разі право на відстрочку не втрачається, однак громадянину необхідно оновити інформацію в державних реєстрах або звернутися до найближчого ЦНАП із відповідними документами. До територіальних центрів комплектування для оформлення чи продовження відстрочки звертатися більше не потрібно.
У Міноборони також нагадали, що автоматичне продовження вже оформленої відстрочки та отримання нової відстрочки онлайн є різними послугами. Наразі через «Резерв+» оформити нову відстрочку можуть 11 категорій громадян, а перелік таких послуг планують поступово розширювати.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, за продовження мобілізації в Україні проголосували 311 нардепів.
Коментарі — 0