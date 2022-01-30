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    Компроміс Малюськи: дружина змусила міністра розчищати сніг (фото)

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    Міністр поступився дружині і почав відкидати сніг - Компроміс Малюськи: дружина змусила міністра розчищати сніг (фото)
    Міністр поступився дружині і почав відкидати сніг
    фото: Denis Malyuska

    Міністр юстиції притримується думки, що сніг і сам розтане

    Міністр юстиції Денис Малюська на власній сорінці у Facebook оприлюднив світлину з лопатою у руках, відгортаючи сніг. Судячи із допису, він не горів бажанням боротися зі снігом, але вирішив поступитися дружині.

    «Дружина сказала, що треба відгорнути сніг. Я сказав, що і так розтане. У якості компромісу пішов відгортати», – написав міністр.

    До слова, напередодні Україну накрило снігом.

    Нагадаємо, голова Мін'юсту змінив імідж і нарвався на шквал емоцій у соцмережах (фото).

    Малюська регулярно вигадує яскраві ідеї, які викликають кумедні емоції в українців. Так, наприклад, восени минулого року він записав ролик, у якому начебто дзвонить із СІЗО синові, говорячи, що влаштувався працювати моряком. Потім міністр продемонстрував нібито розмову з мамою, якій розповідає, що перебуває на морі та з ним усе гаразд.

    Раніше міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир.

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    Теги: міністр Facebook дружина Денис Малюська
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    Компроміс Малюськи: дружина змусила міністра розчищати сніг (фото)