Компроміс Малюськи: дружина змусила міністра розчищати сніг (фото)

Міністр юстиції притримується думки, що сніг і сам розтане

Міністр юстиції Денис Малюська на власній сорінці у Facebook оприлюднив світлину з лопатою у руках, відгортаючи сніг. Судячи із допису, він не горів бажанням боротися зі снігом, але вирішив поступитися дружині.

«Дружина сказала, що треба відгорнути сніг. Я сказав, що і так розтане. У якості компромісу пішов відгортати», – написав міністр.

До слова, напередодні Україну накрило снігом.

Нагадаємо, голова Мін'юсту змінив імідж і нарвався на шквал емоцій у соцмережах (фото).

Малюська регулярно вигадує яскраві ідеї, які викликають кумедні емоції в українців. Так, наприклад, восени минулого року він записав ролик, у якому начебто дзвонить із СІЗО синові, говорячи, що влаштувався працювати моряком. Потім міністр продемонстрував нібито розмову з мамою, якій розповідає, що перебуває на морі та з ним усе гаразд.

Раніше міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир.

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