Під Читою від вибуху рухнули два поверхи будинку: деталі (фото, відео)
Причиною вибуху наразі називають витік газу
Сьогодні, 9 березня, у житловій п'ятиповерхівці у російському селищі Антипиха під Читою (Забайкалля) стався вибух, унаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи будинку. Причиною вибуху наразі називають витік газу, кількість можливих постраждалих невідома. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Місцеві мешканці розповіли, що до цього у п'ятиповерхівці три роки не було газу, і тільки сьогодні його раптово пустили. Це й могло стати причиною вибуху. Проте екстрені служби вважають, що причиною стала розгерметизація газового балону.
На місці події присутні медики, поліція, рятувальники та губернатор області. Із-під завалів евакуюють людей. Точна кількість постраждалих наразі невідома.
Від вибухової хвилі у будинках довкола повилітало скло з вікон.
Нагадаємо, раніше у Росії стався вибух у житловому будинку: обвалився під'їзд (відео).
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