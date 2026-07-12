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Apple подала до суду на OpenAI за крадіжку технологій

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Apple подала до суду на OpenAI за крадіжку технологій
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зображення ілюстративне

У компанії стверджують: OpenAI системно вербувала колишніх співробітників Apple заради доступу до секретних розробок

Компанія Apple звернулася з позовом до федерального суду Північного округу Каліфорнії проти OpenAI, звинувативши розробника ChatGPT у систематичній крадіжці комерційних таємниць за участю колишніх і нинішніх працівників Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios та CNBC.

Хто фігурує у позові

Одним із ключових фігурантів справи став Тан Тан – директор з апаратного напряму OpenAI, який до цього 24 роки пропрацював в Apple, останні роки – віцепрезидентом з дизайну продуктів iPhone та Apple Watch. За версією позивача, під час співбесід з кандидатами на роботу в OpenAI він використовував внутрішні кодові назви проєктів Apple, щоб отримати від них додаткову конфіденційну інформацію, а також просив претендентів, які ще працювали в Apple, приносити на зустрічі реальні деталі техніки на кшталт батарей чи материнських плат – нібито для «демонстраційних» сесій, під час яких команда OpenAI могла отримати ще більше конфіденційних даних.

Другим відповідачем названо Чана Лю – колишнього старшого інженера-електрика Apple, який пропрацював у компанії вісім років. За даними позову, після звільнення він не повернув робочий ноутбук і скористався виявленою вразливістю в системі, щоб отримати доступ до внутрішнього хмарного сховища Apple. Лю нібито завантажив компіляцію технічних файлів обсягом понад тисячу сторінок з детальною інженерною документацією, а в переписці з колишньою колегою жартував: «Ого, я можу зайти в сховище, це так смішно».

У чому суть звинувачень

Apple заявляє, що зловмисники отримали доступ до інформації про нерозкриті технології, характеристики та продукти компанії, зокрема технічні специфікації й інженерні презентації. Окремо в позові йдеться про запатентовану технологію фінішної обробки металу: за версією Apple, OpenAI переконала одного з партнерів застосувати цю розробку, ввівши його в оману щодо наявності дозволу від Apple. За підрахунками компанії, зараз в OpenAI працює понад 400 колишніх співробітників Apple.

У компанії наголошують, що вперше звернулися до OpenAI з приводу цих підозр ще в лютому, однак відповіді так і не отримали. «Це лише верхівка айсберга», – йдеться в позовній заяві.

Позивач вимагає від суду:

  • розгляду справи судом присяжних;
  • відшкодування завданих збитків;
  • заборони OpenAI на подальше використання отриманих таємниць;
  • знищення вже здобутих матеріалів;
  • перепроєктування продуктів OpenAI, створених з їх використанням.

В OpenAI звинувачення відкидають. «Нас не цікавлять комерційні таємниці інших компаній», – заявив представник компанії.

Контекст протистояння

Apple та OpenAI донедавна залишалися партнерами: угода 2024 року дала змогу інтегрувати ChatGPT безпосередньо в операційну систему iPhone. Стосунки почали псуватися після того, як OpenAI заявила про апаратні амбіції – торік компанія викупила стартап колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва io за $6,4–6,5 млрд (джерела називають різні суми), а зараз паралельно розробляє і власний смартфон без традиційних застосунків, орієнтовний запуск виробництва якого запланований на 2028 рік.

Реакція ринку

Акції Apple в п'ятницю, у день подання позову, закрилися на позначці $315,32 – символічним зниженням 0,28%. Втім за тиждень до цього папери компанії подорожчали на 2,17%, випередивши динаміку індексу Nasdaq Composite. Середня цільова ціна аналітиків, за даними FactSet, становить $317,88 – це залишає паперам Apple лише близько 1% потенційного зростання, тож будь-яке загострення конфлікту з OpenAI ринок сприймає особливо чутливо.

Виконавчий директор аналітичної компанії Futurum Group Деніел Ньюман зауважив, що OpenAI останніми тижнями псує стосунки одразу з кількома технологічними гігантами – спершу з Microsoft, тепер з Apple. Прокоментував ситуацію і Ілон Маск, який має власну судову історію протистояння з OpenAI: відповідаючи на допис про звинувачення проти Чана Лю, він обмежився короткою реплікою – мовляв, звучить не дуже добре для компанії.

Аналітики також звертають увагу на невдалий момент для OpenAI: судова тяганина розпочалася напередодні очікуваного IPO компанії, що може ускладнити переговори з інвесторами щодо оцінки бізнесу.

Нагадаємо, це вже не перше гучне судове протистояння навколо OpenAI: раніше американський суд визнав безглуздим і закрив позов Ілона Маска проти компанії щодо крадіжки комерційних таємниць.

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Теги: суд переговори звільнення смартфон Apple Ілон Маск технології продукти ринок OpenAI

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