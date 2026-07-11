Телефонна залежність батьків шкодить дітям – дослідження

Дослідження дійшло висновку, що діти частіше почуваються знеціненими, коли батьки відволікаються на телефон

Учені пояснили, як «фабінг» з боку батьків впливає на психіку підлітків

Прив'язаність батьків до смартфонів може посилювати тривожність і невпевненість у дітей та підлітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження, опубліковане в рецензованому журналі Frontiers in Psychology.

Дослідження під назвою «Мамо, ти любиш свій телефон більше за мене?» провели серед 600 підлітків у США віком від 12 до 17 років. Науковці детально описали випадки, коли батьки, зосереджені на екрані телефону, ігнорували спроби дитини привернути їхню увагу, через що підлітки почувалися знеціненими, проігнорованими або незначущими.

Що таке «фабінг»

Явище, коли людина ігнорує тих, хто поруч, заради телефону, кілька років тому отримало назву «фабінг» (від англ. phone snubbing – «ігнорування заради телефону»). Дослідники наголошують: коли так поводяться батьки з дітьми, це має довгострокові негативні наслідки.

Автор дослідження Дон Грант розповів виданню Bloomberg, що використання телефону батьками може спричиняти в дитини «ненадійну прив'язаність», яка своєю чергою знижує самооцінку та впевненість у собі. «Це може по-справжньому негативно вплинути на безпеку прив'язаності, яку вони нестимуть усе життя», – зазначив Грант.

Не перше дослідження на цю тему

Смартфони стали масовим явищем лише за останні два десятиліття – перший iPhone Apple представила 2007 року. Відтоді, за даними дослідницької групи Pew, вже 98% дорослих американців мають смартфон. Хоча вивчення впливу гаджетів на людину – відносно нова галузь науки, серед дослідників дедалі більше утверджується думка про негативні ефекти, особливо для дітей.

Чимало досліджень уже показали, що підлітки особливо схильні до нав'язливого, надмірного користування телефонами та соцмережами на кшталт TikTok, Instagram і Snapchat. Проти компаній-розробників подано тисячі позовів зі звинуваченнями, що додатки навмисно викликають залежність і шкодять дітям. А от вплив прив'язаності самих батьків до гаджетів вивчений значно менше.

Нове дослідження доповнює кілька попередніх робіт на цю тему. Дослідження в Китаї 2023 року дійшло висновку, що прив'язаність батьків до телефонів робить дітей більш схильними до екранної залежності. Дослідження 2024 року в американському Journal of Pediatrics показало, що «фабінг» із боку батьків призводить до більш відсторонених стосунків з дітьми, які частіше бувають вередливими, похмурими та схильними до істерик.

Автори нового дослідження застерігають: не кожен батько чи мати, які відволікаються на телефон, обов'язково виростять тривожну й невпевнену дитину. Мета роботи – показати, як саме підлітки сприймають батьківську увагу в контексті користування гаджетами.

Нагадаємо, раніше йшлося про дослідження за участю понад 100 тисяч підлітків зі 163 країн, яке показало: діти, які отримали смартфон до 13 років, ставши дорослими, частіше відчувають тривожність, відчуженість і навіть думають про самогубство.