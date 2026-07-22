Популярний в Україні бренд смартфонів іде з Європи: що буде з підтримкою

Відмова від європейського ринку може призвести до зникнення фірмових оболонок та переходу на єдину ОС

Китайський бренд OnePlus офіційно оголосив про припинення випуску нових смартфонів та інших пристроїв для ринків Європи й Північної Америки. Компанія пояснила це зміною глобальної стратегії. Як пише «Главком», про дане рішення компанія повідомила на своєму офіційному сайті у розділі Notice of Business Adjustment.

У зверненні до користувачів зазначено, що бренд «вирішив завершити випуск нових продуктів у Європі та Північній Америці» ("OnePlus has decided to conclude new product rollouts in Europe and North America"). У компанії наголосили, що це є частиною «проактивного коригування глобальної стратегії», а не раптовим рішенням.

За даними аналітиків та джерел галузі, рішення про згортання бренду на Заході зумовлене кількома основними чинниками:

Стрімке зростання витрат на комплектуючі. Дефіцит чипів пам'яті та подорожчання компонентів унеможливили збереження ключової концепції бренду — випуску високопродуктивних пристроїв за доступною ціною. Посилення конкуренції. На ринках США та Європи бренд поступався часткою ринку Apple, Samsung, а також Motorola та Google. Юридичний та геополітичний тиск. Додатковими факторами стали судовий позов із боку компанії Apple щодо торгівельних таємниць та загальне посилення регуляторних обмежень для китайських технологічних компаній.

Водночас власникам уже придбаних гаджетів пообіцяли продовжити програмну підтримку, гарантійне обслуговування та ремонт. Компанія підтвердила, що всі пристрої продовжать отримувати оновлення Android, патчі безпеки та післяпродажне обслуговування протягом раніше оголошеного терміну підтримки. Гарантійні зобов'язання також залишаються чинними, а ремонт здійснюватиметься через авторизовані сервісні центри.

Разом із цим OnePlus повідомила про ще одну важливу зміну. Компанія поступово відмовиться від власної оболонки OxygenOS, а майбутня програмна підтримка базуватиметься на ColorOS, яку розробляє Oppo. При цьому вже випущені смартфони отримуватимуть оновлення відповідно до взятих раніше зобов'язань.

OnePlus не уточнила, чи зможуть покупці в Європі надалі офіційно придбати нові моделі після розпродажу складських запасів. Відомо лише, що нові продукти більше не запускатимуться на цих ринках.

До речі, у Києві розпочали пілотне тестування мережі 5G, яка вже доступна в окремих районах столиці. Після успішних випробувань у Львові, Харкові та Бородянці столиця стала четвертим містом, де перевіряють роботу технології перед її повноцінним запуском. Стало відомо, де вже працює 5G, як підключитися та що потрібно для доступу до нової мережі.