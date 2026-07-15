«Укрзалізниця» відкрила новий маршрут між трьома містами

Між Львовом, Луцьком і Рівним курсуватиме новий поїзд

Із 16 липня між Львовом, Луцьком і Рівним курсуватиме модернізований рейковий автобус, а продаж квитків уже розпочався

«Укрзалізниця» запускає новий рейс, який з'єднає Львів, Луцьк і Рівне. На маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус, покликаний покращити транспортне сполучення між Львівською та Волинською областями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Укрзалізниці».

У компанії повідомили, що новий маршрут розпочне роботу вже 16 липня. Поїзд №822 Львів – Луцьк – Рівне вирушатиме зі Львова о 09:35, прибуватиме до Луцька о 13:35, а до Рівного – о 14:36.

У зворотному напрямку курсуватиме поїзд №821 Рівне – Луцьк – Львів. Він відправлятиметься з Рівного о 15:07, прибуватиме до Луцька о 16:17, а до Львова – о 20:10.

В «Укрзалізниці» зазначають, що новий рейс має розширити можливості для подорожей між сусідніми регіонами та зробити сполучення зручнішим для пасажирів.

Продаж квитків уже відкрито. Придбати їх можна у касах залізничних вокзалів або через офіційний мобільний застосунок «Укрзалізниці» у розділі «Дальні».

Після завершення поїздки пасажирів також закликають оцінити якість сервісу в застосунку, щоб допомогти компанії вдосконалювати перевезення.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» повідомила, що під час поїздок пасажири щодня залишають у вагонах десятки особистих речей. У піковий сезон кількість таких знахідок сягає близько 100 на добу, а серед загублених предметів трапляються як цінні речі, так і доволі незвичні знахідки.