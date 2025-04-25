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Росія вдарила «шахедами» по Харкову: у місті виникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила «шахедами» по Харкову: у місті виникли пожежі
У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Є кілька прильотів по території підприємств

У ніч на 25 квітня Росія атакувала Харків «шахедами». Внаслідок ударів безпілотниками у місті виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що у Харкові було чутно два вибухи, але у повітрі ще є безпілотники, тому загроза зберігається.

Станом на 00:30 відомо, що є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі.

Росія вдарила «шахедами» по Харкову: у місті виникли пожежі фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До речі, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Теги: Харків вибух

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