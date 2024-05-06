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Офіцер ЗСУ Андрій Ковальов став дияконом (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Офіцер ЗСУ Андрій Ковальов став дияконом (фото)
Андрій Ковальов та митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич) під час Великодньої служби
фото Андрій Ковальов, Facebook

У 2014 році під час роботи у Київській Патріархії Ковальов написав прохання Святійшому Патріарху Філарету про дияконську хіротонію

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич) п'ятого травня, у найбільше свято Православної Церкви –  свято Воскресіння Христового звершив Божественну літургію і посвятив в диякона історика, релігієзнавця, політолога та офіцера Збройних Сил України Андрія Ковальова. Про це Ковальов повідомив на власній сторінці у Facebook. 

Ковальов зазначив, що з дитинства був впевнений: дияконське служіння – це найцікавіше служіння у Церкві. Він мріяв стати дияконом. 

У 2014 році під час роботи у Київській Патріархії Ковальов написав прохання Святійшому Патріарху Філарету про дияконську хіротонію. «Тоді Святійший Патріарх підписав його прохання, але через втручання деяких інтриганів тоді мою дияконську хіротнію фактично зірвали. Можливо таким був Господній промисел», – пише Ковальов.

Після подання прохання Ковальов вирішив піти вчитися і закінчив Волинську Православну Богословську Академію.  І ось п'ятого  травня він отримав довгоочікувану дияконську хіротонію.

Андрій Ковальов під час Великодньої служби
Андрій Ковальов під час Великодньої служби
фото Андрій Ковальов, Facebook

«Я не став іншим. Не змінюйте своє ставлення до мене. У мене просто з’явився ще один відповідальний обов’язок за який я буду давати відповідь перед Богом», – зауважив Ковальов. 

Ковальов: Я не став іншим. Не змінюйте своє ставлення до мене. У просто з’явився ще один відповідальний обов’язок
Ковальов: Я не став іншим. Не змінюйте своє ставлення до мене. У просто з’явився ще один відповідальний обов’язок
фото Андрій Ковальов, Facebook
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Хіротонія (грец. χειροτονία, «рукопокладення») або ординація – християнський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення у священнослужителі. Диякон (грец. διάκονος – «служитель») – клірик у християнстві, духовна особа. Це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, пресвітер, єпископ) в ієрархії церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам і пресвітерам при уділенні ними святих Таїнств, здійсненні богослужінь.

Нагадаємо, попри безліч традицій, які пов'язані зі святом Великодня, є ті, які не мають нічого спільного з християнськими звичаями. Про це розповів митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко в інтерв'ю «Телеграфу».

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За словами митрополита, традиції дарувати подарунки на Пасху немає, адже це насамперед день, коли славлять Господа.

«Люди ходять один до одного в гості, вітають словами «Христос воскрес – Воістину воскрес», ну й обмінюються великодніми яйцями, писанками. А подарунки можна дарувати щодня. Тобто традиції з подарунками до Великодня немає», – підкреслив митрополит Переяславський та Вишневський.

За його словами, краще в Великодній тиждень робити добрі справи. Наприклад, нагодувати бідного чи допомогти жебраку.

Теги: ПЦУ Великдень 2024

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