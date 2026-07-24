Дрони атакували Петербург і Крим, авіаудар по Запоріжжю: головне за ніч 24 липня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 липня 2026 року
Ніч на 24 липня відзначилася масованими атаками безпілотників на Санкт-Петербург і окупований Крим – у кількох містах горіли склади Wildberries. Росія завдала авіаудару по Запоріжжю: ДСНС показала наслідки – 25 поранених, серед них немовля. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 липня. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 липня.
Дрони атакували Петербург: горять два склади Wildberries
Безпілотники атакували Санкт-Петербург – спалахнули два склади найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries.
У Криму пролунали вибухи: під ударом хаб Wildberries
Вночі вибухи пролунали в окупованому Криму – під удар потрапив ще один склад Wildberries.
Авіаудар РФ по Запоріжжю: 25 поранених, серед них немовля
Незадовго до півночі Росія завдала авіаудару по Запоріжжю. ДСНС показала наслідки – поранено 25 людей, серед них немовля.
Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої території
Україні вдалося повернути ще шістьох дітей з окупованих територій.
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