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Дрони атакували Петербург і Крим, авіаудар по Запоріжжю: головне за ніч 24 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони атакували Петербург і Крим, авіаудар по Запоріжжю: головне за ніч 24 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 липня 2026 року

Ніч на 24 липня відзначилася масованими атаками безпілотників на Санкт-Петербург і окупований Крим – у кількох містах горіли склади Wildberries. Росія завдала авіаудару по Запоріжжю: ДСНС показала наслідки – 25 поранених, серед них немовля. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 липня. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 липня.

Дрони атакували Петербург: горять два склади Wildberries

Безпілотники атакували Санкт-Петербург – спалахнули два склади найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries.

Дрони атакували Петербург і Крим, авіаудар по Запоріжжю: головне за ніч 24 липня фото 1

У Криму пролунали вибухи: під ударом хаб Wildberries

Вночі вибухи пролунали в окупованому Криму – під удар потрапив ще один склад Wildberries.

Дрони атакували Петербург і Крим, авіаудар по Запоріжжю: головне за ніч 24 липня фото 2

Авіаудар РФ по Запоріжжю: 25 поранених, серед них немовля

Незадовго до півночі Росія завдала авіаудару по Запоріжжю. ДСНС показала наслідки – поранено 25 людей, серед них немовля.

Дрони атакували Петербург і Крим, авіаудар по Запоріжжю: головне за ніч 24 липня фото 3

Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої території

Україні вдалося повернути ще шістьох дітей з окупованих територій.

Дрони атакували Петербург і Крим, авіаудар по Запоріжжю: головне за ніч 24 липня фото 4

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Теги: Крим Wildberries авіаудар немовля бензин росія

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