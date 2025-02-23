На Полтавщині зниклу дворічну дівчинку знайдено вбитою

Під час ретельного огляду господарства, де проживає сім’я, слідчі та оперативники виявили приховане тіло дівчинки

На тілі дитини виявлені сліди насильницької смерті

У селищі Решетилівка Полтавської області 22 лютого зникла дворічна дівчинка. За день правоохоронці знайшли дитину без ознак життя в одному з приміщень на подвір’ї її дому. Дівчинку було жорстоко вбито. Причетного до вчинення особливо тяжкого злочину затримано, повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Полтавської області.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що після отримання повідомлення про зникнення дитини, на її пошуки негайно задіяли максимальну кількість особового складу підрозділів поліції та громадськість. До пошукових заходів також задіяли кінологів зі службовими собаками та криміналістичну лабораторію. Поліцейські одночасно перевіряли вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини, від її викрадення до вбивства.

Генерал поліції зазначив: «У ході оперативно-розшукових заходів ми встановили, що до зникнення дитини причетний 27-річний співмешканець її матері. Під час ретельного огляду домогосподарства, де проживає сім’я, слідчі та оперативники виявили приховане тіло дівчинки в одній із господарчих будівель. На тілі дитини виявлені сліди насильницької смерті. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом прокуратури розслідується кримінальне провадження, розпочате за ознаками злочину, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Раніше суд Івано-Франківської області визнав винною 39-річну жінку, яка злісно не виконала батьківські обов'язки, що призвели до смерті її 16-місячної доньки.