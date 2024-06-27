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Замах на вбивство Садикова: Казахстан відмовився видавати Україні нападника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Замах на вбивство Садикова: Казахстан відмовився видавати Україні нападника
Двоє громадян Казахстану спланували вбивство журналіста
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Генеральна прокуратура Казахстану повідомила про затримання  одного з двох підозрюваних у замаху на журналіста

Казахстан не збирається видавати Україні підозрюваного в замаху на вбивство казахського журналіста і опозиціонера Айдоса Садикова. Про це заявив спікер сенату Маулен Ашимбаєв, повідомляє «Радио Азаттык».

«Відповідно до законів нашої країни, наша республіка забезпечує пріоритетно права наших громадян. Тому в таких ситуаціях наша країна, відповідно до законів, не видає казахстанських громадян. Це загалом не щодо цієї ситуації, а загалом принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам», – сказав Ашимбаєв.

22 червня генеральна прокуратура Казахстану повідомила про затримання Алтая Жаканбаєва, одного з двох підозрюваних у замаху на опозиційного журналіста Айдоса Садикова, який живе в Києві. За інформацією прокуратури, Жаканбаєв «самостійно звернувся в органи внутрішніх справ Республіки Казахстан», його допитали, після чого затримали.

Нагадаємо, 18 червня 2024 року у Києві двоє осіб вчинили замах на вбивство громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця. Правоохоронці встановили нападників на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Республіки Казахстан, їх оголошено в міжнародний розшук.

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло в день нападу, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора розпочинає процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство казахського журналіста і опозиціонера Айдоса Садикова: Алтая Жаканбаєва та Мейрама Каратаєва.

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Теги: журналіст Казахстан екстрадиція

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