Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення гарантій діяльності ЗМІ

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який скасовує відповідальність для інтернет-ЗМІ за поширення певної інформації

Згідно з документом, на територіях, де введено воєнний стан, журналісти та працівники медіа, акредитовані при ЗСУ, або інших складових сил оборони, мають право вільного пересування в період комендантської години

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який звільняє журналістів від відповідальності за пересування по вулиці в період комендантської години, якщо вони виконують завдання своєї професійної діяльності. Також документ пропонує скасувати для онлайн-медіа відповідальність за поширення деякої інформації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та картку законопроєкту №11321.

«№11321 – про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації. За основу (247)», – повідомив Железняк.

Згідно з документом, на територіях, де введено воєнний стан, журналісти та працівники медіа, акредитовані при ЗСУ, або інших складових сил оборони, мають право вільного пересування в період комендантської години в ході здійснення своєї професійної діяльності. Необхідна умова – документальне підтвердження.

Також законопроєкт передбачає зміни до закону «Про медіа», зокрема журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа не несуть відповідальності за поширення інформації, якщо вона є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів чи повідомлень юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, народних депутатів України, кандидатів на виборні посади.

Також вони не нестимуть відповідальності за поширення інформації, що містить таємницю, яка спеціально охороняється законом, якщо ці відомості не було отримано незаконним шляхом та за поширення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановив, що ця інформація є суспільно необхідною.

Окрім того, медіа не нестиме відповідальності за коментарі читачів, за умови що медіа обмежило доступ до такої інформації впродовж 3 днів не тільки з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради, а й з моменту отримання ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Нагадаємо, легендарний воєнний фотокор Єфрем Лукацький попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт.