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Справа Червінського. Ексрозвіднику повернули закордонний паспорт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа Червінського. Ексрозвіднику повернули закордонний паспорт
Із Червінського зняли електронний браслет
фото: Nelli Spirina

Червінському продовжили запобіжний захід

Суд продовжив запобіжний ексрозвіднику Роману Червінському на 60 діб та повернув паспорт для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепку Софію Федину.

«Роману Червінському хоч і продовжили запобіжний, але повернули паспорт для виїзду за кордон, а незадовго до цього зняли електронний браслет», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Роман Червінський обвинувачується у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу росіянами аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області влітку 2022 року. Тоді внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини, 17 військовослужбовців зазнали поранень, а два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ були повністю знищені.

У квітні 2023 року Червінського було затримано та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

У липні 2024-го ексрозвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн грн. Проте згодом Шевченківський районний суд Києва задовольнив прохання прокурорів, які пропонували для Червінського домашній арешт у справі про хабар на $100 тис. (та справа стосується 2020 року).

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва сьогодні, 19 березня, продовжив до 20 травня запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для ексрозвідника Романа Червінського. 

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Теги: суд Роман Червінський

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