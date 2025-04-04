Справа Червінського. Ексрозвіднику повернули закордонний паспорт

Червінському продовжили запобіжний захід

Суд продовжив запобіжний ексрозвіднику Роману Червінському на 60 діб та повернув паспорт для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепку Софію Федину.

«Роману Червінському хоч і продовжили запобіжний, але повернули паспорт для виїзду за кордон, а незадовго до цього зняли електронний браслет», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Роман Червінський обвинувачується у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу росіянами аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області влітку 2022 року. Тоді внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини, 17 військовослужбовців зазнали поранень, а два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ були повністю знищені.

У квітні 2023 року Червінського було затримано та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

У липні 2024-го ексрозвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн грн. Проте згодом Шевченківський районний суд Києва задовольнив прохання прокурорів, які пропонували для Червінського домашній арешт у справі про хабар на $100 тис. (та справа стосується 2020 року).

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва сьогодні, 19 березня, продовжив до 20 травня запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для ексрозвідника Романа Червінського.