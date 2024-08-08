Литва скасує пільги на працевлаштування українських біженців без тимчасового захисту

Для працевлаштування українцям без тимчасового захисту необхідно буде отримати посвідку на проживання

З 1 вересня перестануть діяти пільги, які дозволяли українцям не отримувати дозвіл на працевлаштування

З вересня у Литві перестануть діяти пільги на працевлаштування іноземців без статусу тимчасового захисту, які не можуть повернутися до України. Про це повідомляє LRT.

Згідно з указом міністра внутрішніх справ Литви Агні Білотайте, з 1 вересня перестануть діяти пільги, які дозволяли українцям не отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали низці умов, які передбачають:

використання безвізового режиму чи наявність дійсної шенгенської візи;

наявність національної візи, яка видана у зв'язку з непередбаченими обставинами;

подання заяви на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.

Винятком залишається лише випадок висококваліфікованих працівників.

Таким чином, для працевлаштування українцям без тимчасового захисту необхідно буде отримати посвідку на проживання.

Як повідомлялося, громадяни України, які мають статус міжнародного захисту, мають право на бюджетні місця у державних вищих навчальних закладах країни. Це право закріплено у законі про підтримку цивільного населення України, який передбачає виняток із загального порядку, встановленого законом про вищі навчальні заклади.

До слова, у Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Тут можуть розміститися до 125 осіб. На двох поверхах будівлі відремонтовано та мебльовано кімнати. Обладнана спільна кухня, де встановлені електричні плити та пральні машини.