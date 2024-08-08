Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Литва скасує пільги на працевлаштування українських біженців без тимчасового захисту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Литва скасує пільги на працевлаштування українських біженців без тимчасового захисту
Для працевлаштування українцям без тимчасового захисту необхідно буде отримати посвідку на проживання
фото з відкритих джерел

З 1 вересня перестануть діяти пільги, які дозволяли українцям не отримувати дозвіл на працевлаштування

З вересня у Литві перестануть діяти пільги на працевлаштування іноземців без статусу тимчасового захисту, які не можуть повернутися до України. Про це повідомляє LRT.

Згідно з указом міністра внутрішніх справ Литви Агні Білотайте, з 1 вересня перестануть діяти пільги, які дозволяли українцям не отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали низці умов, які передбачають:

  • використання безвізового режиму чи наявність дійсної шенгенської візи;
  • наявність національної візи, яка видана у зв'язку з непередбаченими обставинами;
  • подання заяви на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.

Винятком залишається лише випадок висококваліфікованих працівників.

Таким чином, для працевлаштування українцям без тимчасового захисту необхідно буде отримати посвідку на проживання.

Як повідомлялося, громадяни України, які мають статус міжнародного захисту, мають право на бюджетні місця у державних вищих навчальних закладах країни. Це право закріплено у законі про підтримку цивільного населення України, який передбачає виняток із загального порядку, встановленого законом про вищі навчальні заклади.

До слова, у Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Тут можуть розміститися до 125 осіб. На двох поверхах будівлі відремонтовано та мебльовано кімнати. Обладнана спільна кухня, де встановлені електричні плити та пральні машини. 

Читайте також: Українські біженці рятують економіку Європи
Теги: Литва українці біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Яблучний спас всі страви мають бути пісними
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня
6 серпня, 05:15
Найбільше боржників за комуналку зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях
Понад 700 тис. боргів за комуналку: в яких областях платять найменше
31 липня, 11:47
Україна опиниться в тилу осіннього циклону
Магнітні бурі, сильний вітер та похолодання. Синоптики попереджають про циклон Kirsti
29 липня, 13:55
Українцям потрібно слідкувати за тим, аби їх перебування у Канаді було легальним
Українцям у Канаді доведеться «посунутись»? Афганці та суданці кажуть про дискримінацію
27 липня, 07:12
Костянтин Юзвюк був у них зоозахисником і волонтером
Виріс у сім'ї волонтерів та допомагав ЗСУ ще підлітком. Згадаймо Костянтина Юзвюка
21 липня, 09:00
24 лютого 2022 року Сергій записався до лав української армії
Був мудрим командиром, піклувався про своїх людей. Згадаймо Сергія Петуховського
19 липня, 09:00
Ворог почав просуватися на ділянці фронту, яка роками залишалася статичною
Ресурси на межі. Нові виклики для ЗСУ та ворога 
17 липня, 11:05
Співачка наголосила, що боїться зброї, але військовий зауважив, що «аби її не боятися, потрібно вміти з нею поводитися»
Оля Полякова слідом за Тіною Кароль побігла вчитися воювати
12 липня, 22:19
Андрій за позивним Грізлі – людина з великої літери, відважний воїн, головний сержант 1-ї роти спеціального призначення військової частини А4002
Пішов на фронт, щоб діти не знали, що таке війна. Згадаймо Андрія Костельного
10 липня, 09:00

Суспільство

Литва скасує пільги на працевлаштування українських біженців без тимчасового захисту
Литва скасує пільги на працевлаштування українських біженців без тимчасового захисту
Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини
Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини
Чи тікали родичі чиновників КМДА від мобілізації за кордон? Правозахисниця спіймала омбудсмена Лубінця на маніпуляціях
Чи тікали родичі чиновників КМДА від мобілізації за кордон? Правозахисниця спіймала омбудсмена Лубінця на маніпуляціях
«Енергоатом» має вивести в ремонт два енергоблоки АЕС
«Енергоатом» має вивести в ремонт два енергоблоки АЕС
Реінтеграція після поранення: історія ветерана, який розпочав нове життя на ІнГЗК
Реінтеграція після поранення: історія ветерана, який розпочав нове життя на ІнГЗК
МОЗ розповів про нову безкоштовну послугу для військових та ветеранів
МОЗ розповів про нову безкоштовну послугу для військових та ветеранів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
28K
Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика
25K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
21K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
12K
«Полтавський танк». Хижняк здобув для України третє золото Олімпіади у Парижі
9675
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Сьогодні, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua