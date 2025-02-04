Принижував військових та вдарив поліцейського: у Полтаві засуджено колишнього-фітнес тренера

Влітку 2023 року чоловік неодноразово конфліктував із працівниками полтавських ТЦК та СП

Полтавський блогер та фітнес-тренер Роман Заволока отримав 6 років за ґратами з конфіскацією половини належного майна за приниження військових та удар поліцейського. Про це пише полтавська обласна прокуратура.

«Його визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, виготовленні та поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців, а також запереченні збройної агресії рф проти України, вчинені повторно (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)» , – йдеться у публікації.

Було доведено, що влітку 2023 року полтавець неодноразово конфліктував із працівниками ТЦК та СП. У зневажливій формі він ображав військових, які виконували службові обов’язки. Свої нападки та думки стосовно війни Росії з Україною чоловік знімав на камеру, а потім викладав у соціальні мережі.

Крім того, коли у серпні поліція перевіряла документи у чоловіка, він вів себе зухвало, а під час затримання чинив опір та вдарив одного з правоохоронців. Повідомляється, відповідно до висновку медичного освідування, у той день колишній фітнес-тренер перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, фітнес-тренер принизив військовослужбовця на ім’я Олександр Мацько, який у 2022 році на Харківському напрямку підірвався на міні у бронемашині. Воїн отримав серйозну контузію, опіки та пошкодження ніг. Після тривалої реабілітації йому привласнили другу групу інвалідності та перевели з бойової частини проходити службу до військкомату.

Пізніше Роман Заволока під час засідання сказав, що ненавидить Росію та «усіма силами намагається звести неправомірні дії влади».

«Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно».

До слова, за інформацією ДПСУ, прикордонники разом з СБУ зупинили вантажівку, яка прямувала до кордону з Угорщиною. Там, під вантажем піску, у спеціальній облаштованій схованці, знайшли 13 чоловіків з різних областей. Вони намагалися нелегально виїхати.