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    Суспільство

    Лутковська домовляється про візити до засуджених в Росії українців

    Український омбудсмен пропонує РФ взаємні візити до ув'язнених громадянам своїх країн
    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська запропонує російському омбудсмену Тетяні Москальковій включити в меморандум про співпрацю взаємні візити до ув'язнених громадянам своїх країн. Про це в ефірі NewsOne заявила Валерія Лутковська. «Це я пропонувала російському омбудсмену приїхати сюди їх відвідати, тому що це б мені
    • Сьогодні, 07:58
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    <p>Валерія Лутковська у прес-центрі &laquo;Главкома&raquo;</p>

    Валерія Лутковська у прес-центрі «Главкома»

    Український омбудсмен пропонує РФ взаємні візити до ув'язнених громадянам своїх країн

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська запропонує російському омбудсмену Тетяні Москальковій включити в меморандум про співпрацю взаємні візити до ув'язнених громадянам своїх країн.

    Про це в ефірі NewsOne заявила Валерія Лутковська.

    «Це я пропонувала російському омбудсмену приїхати сюди їх відвідати, тому що це б мені дало можливість поїхати в Росію і провідати українців. Подивитися, в яких умовах утримуються Станіслав Клих, Олександр Кольченко, дізнатися, як себе почуває Олег Сенцов», - розповіла Лутковська.

    Поки такий візит не відбувся, але під час останньої зустрічі з омбудсменом РФ в грудні знову обговорювалися такі варіанти.

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    «Ми домовилися, що відновимо наш меморандум про співпрацю. Планую це зробити максимально швидко, в січні. У ньому я запропоную прописати як одну з форм співпраці саме взаємні візити до громадян своїх країн», - розповіла уповноважений з прав людини.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

    Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників.

    Джерело: Цензор.НЕТ

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