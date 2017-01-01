Лутковська домовляється про візити до засуджених в Росії українців

Український омбудсмен пропонує РФ взаємні візити до ув'язнених громадянам своїх країн

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська запропонує російському омбудсмену Тетяні Москальковій включити в меморандум про співпрацю взаємні візити до ув'язнених громадянам своїх країн. Про це в ефірі NewsOne заявила Валерія Лутковська. «Це я пропонувала російському омбудсмену приїхати сюди їх відвідати, тому що це б мені



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Валерія Лутковська у прес-центрі «Главкома»

Український омбудсмен пропонує РФ взаємні візити до ув'язнених громадянам своїх країн

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська запропонує російському омбудсмену Тетяні Москальковій включити в меморандум про співпрацю взаємні візити до ув'язнених громадянам своїх країн.

Про це в ефірі NewsOne заявила Валерія Лутковська.

«Це я пропонувала російському омбудсмену приїхати сюди їх відвідати, тому що це б мені дало можливість поїхати в Росію і провідати українців. Подивитися, в яких умовах утримуються Станіслав Клих, Олександр Кольченко, дізнатися, як себе почуває Олег Сенцов», - розповіла Лутковська.

Поки такий візит не відбувся, але під час останньої зустрічі з омбудсменом РФ в грудні знову обговорювалися такі варіанти.

«Ми домовилися, що відновимо наш меморандум про співпрацю. Планую це зробити максимально швидко, в січні. У ньому я запропоную прописати як одну з форм співпраці саме взаємні візити до громадян своїх країн», - розповіла уповноважений з прав людини.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників.

Джерело: Цензор.НЕТ