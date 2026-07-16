Україна заперечила причетність до загибелі головного інженера окупованої ЗАЕС

МЗС: Жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено

МЗС відкинуло бездоказові звинувачення РФ про нібито причетність України до загибелі особи від удару дроном поблизу тимчасово окупованої ЗАЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЗАЕС.

«Жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено, а інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною», – йдеться у повідомленні.

МЗС підкреслило, що важливо враховувати ширший контекст російських звинувачень, а саме постійне та цілеспрямоване нагнітання Росією ситуації навколо ЗАЕС та міста Енергодар. Зазначається, що паралельно російська сторона посилює політичний тиск на генерального директора МАГАТЕ, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської окупації.

«Рада керуючих і генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії вивести зі станції весь військовий та інший неавторизований персонал, припинити незаконне управління ЗАЕС і повернути її під повний контроль компетентних органів України. Москва свідомо ігнорує ці рішення, продовжуючи утримувати на українському ядерному об’єкті свої війська, представників «Росатома», створену нею окупаційну адміністрацію та не полишає планів інтеграції до Єдиної енергетичної системи РФ», – додає МЗС.

За словами МЗС, Україна очікує, що Секретаріат МАГАТЕ дотримуватиметься принципів об’єктивності, неупередженості та фактологічної виваженості, а також уникатиме дій, які можуть бути розцінені як легітимація російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС.

«Повернення станції під повний український контроль є не політичним побажанням, а безальтернативною вимогою міжнародного права та необхідною передумовою збереження ядерної безпеки в Європі», – наголошується у повідомленні.

За даними Reuters, Росія заявила про нібито загибель головного інженера окупованої Запорізької АЕС внаслідок атаки дрона поблизу станції. За твердженням російської сторони, Олександр Яковлєв разом із водієм перебував у службовому автомобілі між територією АЕС та Енергодаром.