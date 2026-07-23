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США дозволили Саудівській Аравії збагачувати уран

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США дозволили Саудівській Аравії збагачувати уран
Угоду розраховано на 30 років, і найближчим часом її має затвердити Конгрес США
фото: Getty Images

Ер-Ріяд зможе розвивати ядерну програму без «золотого стандарту» нагляду МАГАТЕ

Президент США Дональд Трамп схвалив ядерну угоду із Саудівською Аравією, розраховану на 30 років, – королівство зможе збагачувати уран, не приймаючи так званий «золотий стандарт» нагляду Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це пише The Wall Street Journal, інформує «Главком».

Що передбачає угода

За умовами домовленості, американські компанії нададуть Ер-Ріяду технології та досвід, необхідні для розвитку саудівської атомної програми. Білий дім планує направити документ до Конгресу одразу після публікації – і, найімовірніше, проблем з ухваленням не виникне, оскільки голосів критиків ідеї явно не вистачить.

Раніше адміністрація Трампа зволікала з цим рішенням через побоювання щодо конфлікту з Іраном, а також ризик того, що угоду заблокують законодавці.

Впровадження домовленостей буде поетапним:

спільна команда США та Саудівської Аравії спершу перевірить комерційну вигоду проєкту;
американські фахівці самостійно збудують об'єкт;
на першому етапі королівству не передаватимуть конфіденційні розробки;
Ер-Ріяду заборонено розробляти власні методи збагачення урану протягом десяти років, а також закуповувати аналогічне обладнання у третіх країн.
Угода також містить обмеження щодо перевірок – це вже викликає скепсис в американських законодавців.

Чому Саудівська Аравія відмовилася від «золотого стандарту»

Саудівська Аравія не підписуватиме Додатковий протокол з МАГАТЕ. Причина відмови – у релігійних та політичних міркуваннях: в Ер-Ріяді побоюються, що міжнародні інспектори отримають доступ до королівських палаців або священного міста Мекка. Натомість сторони погодили двосторонні гарантії, які нагадують типовий протокол МАГАТЕ, але не містять пунктів, що дратують Ер-Ріяд. Тепер ці умови має ратифікувати Рада керівників агентства.

Позиція Ізраїлю

Ізраїль традиційно виступає проти доступу арабських країн до ядерних технологій. Утім, наразі ситуація довкола ядерної програми Ірану залишається складною й непрозорою, попри тиск США. Позиція Ер-Ріяда при цьому лишається жорсткою: кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман раніше пообіцяв, що королівство створить власну ядерну зброю, якщо її отримає Тегеран.

Нагадаємо, ще кілька днів тому CNN повідомляло, що адміністрація Трампа готова «заплющити очі» на ядерні амбіції Саудівської Аравії, попри те, що технологія збагачення урану є так званою технологією подвійного призначення. Зближення з країнами Перської затоки залишається ключовою метою адміністрації Трампа – ще торік президент США оголосив про угоди з ОАЕ на понад $200 млрд під час візиту до регіону.

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Теги: Дональд Трамп ядерна зброя Саудівська Аравія технології президент МАГАТЕ

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