Навроцький написав Зеленському про суперечності між Україною та Польщею: що відповів президент

Навроцький привітав Україну з Днем Незалежності, але водночас нагадав про невирішені суперечності між Києвом і Варшавою.

Польський президент привітав Україну з Днем Незалежності, але водночас наголосив на суперечливих питаннях у відносинах між Києвом і Варшавою

Президент Польщі Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського з 35-ю річницею відновлення незалежності України та побажав українцям перемоги у війні проти Росії. Водночас у листі він згадав про «напружені моменти» у відносинах між Києвом і Варшавою.

Про це розповів голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач в інтерв'ю RMF24, передає «Главком».

За словами Пшидача, Навроцький зазначив, що між Україною та Польщею залишаються питання, які Варшава хотіла б поступово врегулювати. Польський президент наголосив на зацікавленості у добросусідських відносинах між двома країнами.

Водночас Пшидач підкреслив, що, на думку польської сторони, ці відносини мають ґрунтуватися, зокрема, на історичній правді.

Контакти між офісами президентів України та Польщі тривають. Водночас конкретних планів щодо візиту Навроцького до Києва наразі немає.

У Польщі розкритикували створення Пантеону

Пшидач також висловився проти української ініціативи щодо створення Національного пантеону України. Він заявив, що такий крок може негативно вплинути не лише на відносини Києва і Варшави, а й на сприйняття України в інших країнах Західної Європи.

За його словами, Україна має враховувати пам'ять жертв і не допускати прославлення людей, яких Польща вважає причетними до злочинів. Пшидач попередив, що подібні рішення можуть мати негативні наслідки для українсько-польських відносин.

Зеленський відповів Навроцькому

Зеленський в соцмережі X подякував Навроцькому за привітання з Днем Незалежності та побажання перемоги Україні. Президент також наголосив, що Україна пам'ятає підтримку Польщі від перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Ми налаштовані розвивати зв'язки між нашими двома сильними народами – з повагою та правдивістю до минулого, тверезим поглядом на теперішні загрози та оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС і НАТО», – зазначив глава держави.

Через що загострилися відносини

Напруження між Києвом і Варшавою пов'язане насамперед із суперечками щодо історичної пам'яті, зокрема Волинської трагедії та оцінки діяльності ОУН і УПА.

Новий виток конфлікту стався після рішення Зеленського присвоїти одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». У Польщі це рішення викликало гостру реакцію.

20 червня Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. Українська сторона розкритикувала це рішення, а Зеленський заявляв, що дії польського президента можуть бути пов'язані з внутрішньополітичною боротьбою в Польщі.

Попри суперечки, Київ і Варшава продовжують наголошувати на необхідності діалогу та збереження добросусідських відносин.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажасти розкритикував противників передачі Україні п'яти ракет для систем Patriot. Він заявив, що підтримка України відповідає інтересам Польщі та її безпеці, а також наголосив на внеску українців у польську економіку. За його словами, громадяни України становлять 5% усіх працівників у Польщі та створюють 2,7% ВВП країни.