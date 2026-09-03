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В Україні різко поменшало першокласників: дані Міносвіти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні різко поменшало першокласників: дані Міносвіти
Освітній процес забезпечують понад 366 тис. педагогічних працівників
фото ілюстративне

МОН: цього року навчання розпочали понад 243 тис. першокласників

У 2026/2027 навчальному році в українських школах навчання розпочали 243 398 першокласників. Вісім років тому до першого класу пішло близько 455 тис. дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

За даними МОН, цьогоріч навчальний рік у 11 940 школах розпочали понад 3,5 млн учнів та учениць. Освітній процес забезпечують понад 366 тис. педагогічних працівників. Серед школярів – 243 398 першокласників.

Для порівняння, у 2018/2019 навчальному році до першого класу в загальноосвітніх школах України зарахували 454 929 дітей. Ще 5 161 першокласник навчався у спеціальних школах, а 1 218 – у спеціальних класах при закладах загальної середньої освіти. Загалом того року за парти сіли 461 308 першокласників.

Якщо порівнювати нинішню кількість учнів перших класів із показником 454 929 дітей у звичайних школах у 2018/2019 навчальному році, скорочення становить 211 531 дитину, або близько 46,5%. Нинішній показник становить трохи більше половини від рівня восьмирічної давнини.

Кількість першокласників почала зменшуватися після 2018 року

Матеріали ДНУ «Інститут освітньої аналітики», оприлюднені на сайті МОН, показують, що найбільший показник за період 2014/2015–2022/2023 навчальних років припав саме на 2018/2019 рік – 454 929 учнів у загальноосвітніх школах.

Далі кількість першокласників зменшувалася:

  • 2019/2020 навчальний рік – 426 274;
  • 2020/2021 – 427 051;
  • 2021/2022 – 400 483;
  • 2022/2023 – 385 551.

У документі зазначено, що після 2018/2019 навчального року спостерігалася тенденція до скорочення кількості дітей, які вступають до першого класу. Розрахунки були зроблені ДНУ «Інститут освітньої аналітики» на основі даних Державної служби статистики України.

МОН також звертало увагу на демографічний чинник. У матеріалах міністерства зазначалося, що під час формування освітньої політики потрібно враховувати тенденції демографічних та міграційних процесів в Україні. Окремо у прогнозах відомства фіксувалося очікуване подальше скорочення кількості першокласників.

Ще у 2019 році МОН повідомляло, що у 2018/2019 навчальному році до Нової української школи прийшло близько 455 тис. першокласників. Відомство наводило цю цифру у матеріалах про перші результати реформи початкової освіти.

Частина українських дітей навчається за кордоном

На початок нового навчального року за межами України навчаються близько 315 тис. українських дітей. МОН повідомляє, що для них діють різні формати збереження зв’язку з українською системою освіти.

Йдеться, зокрема, про можливість поєднувати навчання у школі країни перебування з вивченням українознавчого компонента в українському закладі освіти. МОН також розвиває мережу освітніх осередків за кордоном.

Проблема збереження української освіти для дітей, які виїхали за межі країни, залишається актуальною. «Главком» раніше писав, що українські діти за кордоном можуть одночасно навчатися у школах країни проживання та дистанційно опановувати окремі українські предмети.

Нагадаємо, у 2025 році «Главком» писав про зміни в українській шкільній освіті та підготовку до подальшої реформи старшої школи. Зокрема, з вересня 2026 року 150 ліцеїв почали переходити на нову модель навчання з профільними групами.

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Теги: освітня реформа освіта вчитель Україна школярі школа навчання

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